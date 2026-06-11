Mutare fără precedent în istoria sa pentru lanțul Dristor Kebap: „Astăzi facem un nou pas important”

Cel mai mare lanț românesc de kebab vrea să atragă finanțări externe de 5 milioane de euro pe care vrea să-i investească în dezvoltarea accelerată a afacerii, potrivit unui comunicat de presă.

„Piața favorizează tot mai mult operatorii care investesc în brand, tehnologie și standarde de calitate. Dristor Kebap este astăzi singurul brand național de kebab din România și credem că avem toate premisele pentru a construi un lider regional în această categorie. Investim pentru următorii zece ani, nu doar pentru următorul an. Construim acest business pornind de la o idee simplă: să oferim un produs autentic, realizat la standarde înalte, accesibil unui public cât mai larg. Astăzi facem un nou pas important în evoluția companiei și deschidem această etapă de dezvoltare și către investitori”, a declarat Fatih Pakcan, fondator și Președinte Executiv Dristor Kebap.

Compania care operează lanțul de kebab se pregătește astfel de prima rundă de investiție externă din istoria companiei, rundă care va include o campanie de crowdfunding pe platforma SeedBlink.

Vrea să deschidă trei noi locații, inclusiv primul drive-thru

Din banii pe care vrea să-i atragă, Dristor Kebap, suma de 1,25 milioane de euro din finanțarea vizată va fi direcționată către tehnologie, pentru dezvoltarea sistemelor de management al comenzilor prin inteligența artificială, extinderea rețelei de ghost kitchen și echiparea tuturor locațiilor istorice cu echipamente automatizate. În același timp, compania continuă extinderea fizică a rețelei și pregătește deschiderea a trei noi locații în semestrul al doilea din 2026, inclusiv primul drive-thru Dristor Kebap, cu planuri de extindere naționalǎ în 2027.

Piață de 300 de milioane de euro

Potrivit sursei citate, până acum compania s-a bazat pe reinvestirea profiturilor, capital propriu al fondatorului și finanțare bancară în dezvoltarea afacerii.

Compania estimează la 300 de milioane de euro piața românească a kebab-ului.

Kebap Dristor operează în prezent 12 restaurante, 100.000 de comenzi pe lună, dintre care 60% pe platformele de delivery.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 84.3 milioane de lei, circa 17 milioane de euro, iar pentru 2026 țintește o cifră de afaceri de 22 de milioane de euro şi 150.000 de comenzi lunare.

Brandul a fost lansat în 1999, când familia Pakcan pune bazele primelor restaurante sub numele Dristor. În prezent, compania are peste 300 de angajați.