Mutare în Parlament privind mandatele șefilor serviciilor secrete. Proiectul de lege care îi vizează, accelerat / Ce prevede

Biroului Permanent al Senatului a dat miercuri celor două comisii raportoare termen până la data de 15 septembrie 2026 pentru depunerea raportului comun și, ulterior, înscrierea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului pentru votul final, anunță USR într-un comunicat de presă.

Proiectul a fost depus de USR în 2024 și a fost adoptat tacit, ca urmare a depăsirii termenului de 45 de zile pentru un vot, de către Camera Deputaților. În decembrie 2024 a ajuns la Senat, care este cameră decizională, unde a fost blocat la comisii.

Ce prevede proiectul de lege

Inițiativa legislativă depusă de Diana Stoica și Emanuel Ungureanu propune modificarea legislației privind organizarea și funcționarea SRI, SIE, SPP, STS și MApN, precum și a OUG 76/2016 prin introducerea unei prevederi clare potrivit căreia mandatul directorului unui serviciu este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată, rezultând astfel o durată maximă de 8 ani.

În prezent, legea nu impune un mandat clar. Ei sunt schimbați prin decizia președintelui.

„Opt ani oferă suficientă stabilitate și continuitate, fără ca o funcție atât de importantă să ajungă să fie ocupată pe termen nedefinit. Este o regulă sănătoasă într-o democrație și nu există niciun motiv ca această lege să mai fie ținută în sertarele Parlamentului”, a declarat Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.

Lucian Pahonțu, șef la SPP de 21 de ani

Decizia Biroului Permanent vine într-un moment în care Lucian Pahonțu, care conduce SPP din decembrie 2005, a făcut obiectul mai multor dezvăluiri ale Recorder și Snoop.

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București.

Site-ul de investigații Snoop a prezentat joi cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.

Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității. De asemenea, Recorder a arătat miercuri că și-a plagiat 30% din lucrarea de doctorat.

La SIE, director civil este Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD, din iulie 2018. În schimb, SRI este fără director civil din iulie 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.









