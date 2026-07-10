Mutare majoră pe piața AI: Un fost șef al Băncii Centrale din SUA intră în conducerea Anthropic, înainte de o listare istorică

Fostul președinte al Rezervei Federale americane și laureat al Premiului Nobel pentru Economie, Ben Bernanke, se alătură echipei independente care supraveghează startup-ul tech Anthropic. Mutarea are loc în contextul în care compania vizează debutul pe bursă, potrivit CNBC, citat de News.ro.

Compania Anthropic a confirmat oficial integrarea lui Bernanke în Long-Term Benefit Trust, un organism independent creat special pentru a ghida strategia pe termen lung și pentru a desemna membrii consiliului de administrație.

În noul rol, Bernanke va contribui la evaluarea impactului inteligenţei artificiale asupra economiei şi va sprijini Anthropic în elaborarea direcţiilor sale de dezvoltare pe termen lung.

„Anthropic a creat o structură de guvernanţă unică pentru a se asigura că beneficiile pe termen lung ale inteligenţei artificiale pentru omenire depăşesc cu mult riscurile”, a declarat Bernanke.

Anthropic a fost fondată în 2021 de foşti cercetători şi directori ai OpenAI şi este evaluată în prezent la aproximativ 965 de miliarde de dolari. Compania pregăteşte o ofertă publică iniţială, care ar putea avea loc chiar în acest an, scrie presa americană.

Bernanke devine al patrulea membru al Long-Term Benefit Trust, alături de Neil Buddy Shah, expertul în securitate naţională Richard Fontaine şi specialistul în afaceri internaţionale Mariano-Florentino Cuéllar.

Anthropic a precizat că membrii trustului nu deţin acţiuni în companie şi sunt remuneraţi exclusiv pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestui organism independent.

Ben Bernanke, fost șef al Băncii Centrale din SUA. Credit line: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Cine este Ben Bernanke

Bernanke a condus Rezerva Federală între 2006 şi 2014, perioadă în care a gestionat criza financiară globală din 2008. Mandatul său este asociat cu introducerea dobânzilor aproape de zero şi a programelor de relaxare cantitativă.

După încheierea mandatului, a activat în cadrul Brookings Institution, al fondurilor Citadel şi PIMCO, iar în 2022 a primit Premiul Nobel pentru Economie pentru cercetările sale privind cauzele Marii Depresiuni.