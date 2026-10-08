Mutare-surpriză a PNL în negocierile pentru noul Guvern. Anunțul lui Bolojan după discuția cu Luca Niculescu

Liberalii se arată mai flexibili pentru învestirea noului Guvern.

După o oră de discuții cu premierul desemnat Luca Niculescu, șeful PNL Ilie Bolojan a anunțat că liberalii nu vor intra într-un guvern alături de PSD. Cu toate acestea, liderul liberal și-a arătat deschiderea PNL de a vota în parlament un guvern condus de Luca Niculescu. El nu a condiționat, în declarația oficială, susținerea de eventuala prezență a PSD, așa cum a făcut-o până acum.

Declarațiile vin în contextul în care premierul desemnat le-a prezentat liberalilor propunerea făcută de Sorin Grindeanu, a unui guvern din care să facă parte PSD și care să fie susținut de o majoritate asumată.

„Avem o decizie de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern“, a spus Ilie Bolojan.

Liderul PNL a motivat decizia prin faptul că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

Niculescu: Au ascultat propunerea

La ieșirea de la discuțiile cu liberalii, Luca Niculescu a declarat că propunerea PSD nu a fost primită „cu mare deschidere”.

„Au ascultat propunerea venită de la PSD și am discutat pe marginea ei. Nu mi s-a părut că e o propunere pe care să o primească cu mare deschidere”, a declarat Luca Niculescu.

Grindeanu vrea PSD în guvern

Sorin Grindeanu a anunțat, după discuțiile cu Luca Niculescu, că PSD vrea un guvern din care să facă parte, alături de PNL și UDMR, sau susținut asumat în parlament de aceestea.

„Nu susținem varianta de guvern tehnocrat”, a spus el .

„I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”, a declarat Grindeanu..