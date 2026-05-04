Mutare surpriză în SUA: eBay a primit o ofertă de 56 de miliarde de dolari de la o companie mult mai mică unde șef este „regele meme-urilor”

GameStop a propus duminică achiziționarea eBay Inc pentru aproximativ 56 de miliarde de dolari, printr-o tranzacție în numerar și acțiuni, directorul executiv al GameStop Ryan Cohen declarând că este pregătit să prezinte oferta direct acționarilor în cazul în care consiliul de administrație al eBay nu va fi receptiv, potrivit Reuters.

GameStop este o companie mică de pe bursă care a devenit faimoasă în timpul freneziei acțiunilor meme de acum cinci ani.

Frenezia „acțiunilor meme” s-a declanșat la începutul anului 2021, când mici investitori porniți împotriva marilor jucători s-au coordonat pe platforme precum Reddit pentru a urca prețurile unor companii cu performanțe slabe. Campania a început cu GameStop, ale cărui acțiuni au crescut cu 1.700%, provocând o mare volatilitate și pierderi de 70 de miliarde de dolari pentru marile fonduri care pariaseră pe „short”, adică pe ieftinirea acțiunilor GameStop

Acum, GameStop oferă să plătească 125 de dolari pe acțiune într-un mix jumătate numerar – jumătate acțiuni, a spus Cohen într-o scrisoare adresată consiliului de administrație al eBay. Pe baza închiderii de vineri a eBay, oferta e la un preț cu aproximativ 20% mai mare.

Încercarea de preluare este una foarte ambițioasă, în condițiile în care eBay are o capitalizare de piață de aproape patru ori mai mare decât GameStop.

Cohen vrea să transforme eBay în concurentul Amazon

Retailerul american de jocuri video a acumulat deja o participație de 5% în eBay prin acțiuni și instrumente derivate, a spus Cohen în scrisoare.

Cohen, care face presiuni pentru a crește de peste zece ori valoarea de piață a retailerului de jocuri video aflat în dificultate, a declarat pentru Wall Street Journal că reunirea eBay și GameStop sub același acoperiș ar crea oportunități uriașe de îmbunătățire a veniturilor și de reducere a costurilor.

„Ar putea fi un concurent legitim pentru Amazon”, a spus Cohen despre eBay.

Cohen a afirmat în scrisoare că GameStop ar putea reduce costurile anuale ale eBay cu 2 miliarde de dolari în termen de 12 luni de la finalizarea tranzacției, ceea ce ar duce la o creștere a câștigurilor pe acțiune ale companiei.

Cele 1.600 de magazine GameStop din SUA ar oferi eBay o rețea națională pentru autentificare, preluare, procesare a comenzilor și comerț în timp real, a adăugat el.

„eBay ar trebui să valoreze mult mai mulți bani”

El a declarat pentru Wall Street Journal că este pregătit să inițieze o luptă pentru controlul consiliului de administrație în cazul în care consiliul eBay nu ar fi receptiv la propunere.

„eBay ar trebui să valoreze – și va valora – mult mai mulți bani. Mă gândesc să transform eBay în ceva care să valoreze sute de miliarde de dolari”, a spus Cohen în interviul acordat WSJ.

Cohen, supranumit „regele meme-urilor” de către traderii de retail pentru rolul său în frenezia acțiunilor meme din 2021 și pentru influența sa uriașă în rândul investitorilor individuali de pe rețelele sociale, și-a construit o reputație pentru pariuri îndrăznețe și neconvenționale, capabile să miște piețele.

O potențială tranzacție între GameStop și eBay ar răsturna regulile obișnuite ale fuziunilor și achizițiilor, deoarece este rar ca o companie să vizeze una de aproape patru ori mai mare decât ea.

Astfel de tranzacții se bazează de obicei pe datorii substanțiale, emisiuni de acțiuni sau ambele – mizând pe câștigurile viitoare ale companiei combinate pentru a justifica costul.

