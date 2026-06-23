Mutarea făcută de proprietarul Nord Stream, controlat de Gazprom, împotriva interdicției UE privind gazele rusești

Nord Stream 2 AG, companie controlată de Gazprom, a inițiat o acțiune în instanță împotriva Uniunii Europene, în încercarea de a obține o anulare a deciziei de eliminare treptată a importurilor de gaze din Rusia, arată un document public, potrivit Reuters.

În acest an, la nivelul UE a fost adoptată o lege care prevede eliminarea tuturor importurilor de gaze din Rusia cel târziu la finalul anului 2027.

Interdicția a reprezentat o lovitură pentru sistemul Nord Stream, două conducte duble prin Marea Baltică, construite de Gazprom, compania statului rus, pentru a livra anual Germaniei 110 miliarde de metri cubi de gaze.

Proiectul Nord Stream 2 a fost finalizat în 2021, dar Berlinul l-a oprit chiar înainte ca Rusia să atace Ucraina în februarie 2022. Astfel, gazoductul nu a intrat niciodată în funcțiune. Nord Stream 1 livrase gaze Germaniei timp de mai bine de un deceniu.

O explozie din august 2022 a avariat ambele structuri. Doar o conductă dintre cele patru a rămas intactă. Rusia a acuzat Ucraina că se află în spatele atacului. Kievul a negat orice implicare.

Aspectele invocate de Nord Stream 2 AG

Într-un proces intentat la Curtea de Justiție a UE, Nord Stream 2 AG, compania cu sediul în Elveția care deține conducta cu același nume, solicită anularea interdicției UE privind gazele rusești, argumentând că măsura confiscă practic conducta. Nord Stream 2 AG este deținută de Gazprom.

UE a adoptat interdicția privind gazele rusești folosind o lege care necesita aprobarea unei majorități consolidate de țări membre. A fost utilizată această metodă pentru a trece peste opoziția Ungariei și Slovaciei.

În acțiunea sa din instanță, Nord Stream 2 AG susține că interdicția privind gazele rusești este o măsură similară sancțiunilor care au necesitat aprobarea tuturor țărilor UE.

„Alegerea unui temei juridic incorect face ca regulamentul să fie nul și neavenit”, se arată în procesul intentat pe 27 aprilie și publicat în Jurnalul Oficial al UE săptămâna trecută.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în această lună că acea conductă rămasă intactă după explozii ar putea începe să transporte gaze chiar și „mâine”.

UE își importa din Rusia aproximativ 40% din gaze înainte de 2022. În 2025, nivelul era de circa 13%.