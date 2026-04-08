Mutarea făcută de Realitatea Plus după decizia CNA de închidere a televiziunii. Ce spune avocatul postului

Hotărârea Consiliului Național al Audiovizualului de retragere a licenței Realitatea Plus a fost contestată de televiziune la Curtea de Apel București, cu două solicitări, a anunțat avocatului postului, citat de site-ul televiziunii.

Avocatul Ioan Georgescu a declarat că au fost făcute două solicitări în instanță: de anulare a deciziei CNA, dar și de suspendare, în încercarea de a obține mai repede un termen de judecată.

„Era o chestiune prestabilită dinaintea ședinței”

„A fost depusă în această dimineață acțiunea la Curtea de Apel București. Este vorba despre o cerere de suspendare a actului administrativ și o cerere de anulare a actului administrativ. Anularea actului administrativ se va judeca probabil la un termen următor, însă cu prioritate și de urgență se va judeca suspendarea. Așteptăm să primim termene. Nu știu când se va întâmpla, azi, mâine, poimâine. Cred că până vineri vom primi termen pentru suspendare”, a declarat Ioan Georgescu, avocatul Realitatea Plus.

El a acuzat că retragerea licenței era „o chestiune prestabilită dinaintea ședinței”.

„Am depus în ședința de ieri toate ordinele de plată prin care arătam că amenzile respective au fost achitate de către radiodifuzor, însă …..chiar Consiliul ne-a dat o oră să depunem documentele pentru a face dovada efectuării plăților și, după ce am făcut dovada efectuării plăților, au votat în unanimitate retragerea licenței audiovizuale. Adică, practic, din punctul meu de vedere, retragerea licenței era o chestiune prestabilită dinaintea ședinței”, susține avocatul Realitatea Plus.

Invitat la Pagina de Media la scurt timp după vot, Mircea Toma, membru CNA, a explicat că nu a existat nicio grabă a consiliului. „I-am avertizat din februarie. Și pe Realitatea Plus, și pe România TV, care figurau cu datorii neplătite”, a explicat Toma, întrebat de jurnalistul Petrișor Obae.

România TV a trimis imediat, în aceeași zi din februarie, dovada plății pe care o făcuse, cerându-și scuze că a omis să o prezinte. Realitatea Plus a preferat să ignore avertismentul CNA. Iar în ședința care a venit după două luni „au mințit, și-au bătut joc de lege, într-un stil de golăneală”, a spus Toma.

Marți, 7 aprilie, CNA a decis revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024.

Este o chestiune de ore până când postul de televiziune Realitatea Plus va trebui să își oprească emisia, a spus vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, miercuri dimineață, într-un dialog cu HotNews. Instituția lucrează la notificarea care urmează să fie transmisă postului.