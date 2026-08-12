Mutarea făcută de Wizz Air pe cel mai nou aeroport din România

Cea mai mare companie low-cost din România își deschide o bază pe aeroportul din Brașov și anunță patru noi curse.

La trei ani după ce și-a început activitatea pe aeroportul din Brașov, Wizz Air alocă un avion de ultima generație Airbus A321 neo bazei sale de aici, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Iar începând cu 17 decembrie, pasagerii vor putea zbura din Brașov către Chișinău (Republica Moldova), Karlsruhe/Baden-Baden (Germania), Barcelona și Madrid (Spania), alături de extinderea zborurilor actuale către Nürnberg (Germania) începând cu 26 octombrie.

Wizz Air oferă acum 15 rute către șapte țări de la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

În ultimii trei ani, Wizz Air a transportat peste 800.000 de pasageri folosind aeroportul din Brașov.

Recent, aeroportul de sub Tâmpa a ajuns la 1.000.000 de pasageri transportați.