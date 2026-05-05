Mutarea liberalilor, care au decis să nu mai iasă din sală: „Noi credem ca moțiunea se joacă”
Parlamentarii liberali vor distribui colegilor din plen un decalog cu „consecințele grave” care vor apărea dacă moțiunea PSD-AUR va fi aprobată și Guvernul Ilie Bolojan va fi demis, a anunțat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, înaintea ședinței.
El a spus că parlamentarii PNL nu vor ieși din sală la vot, așa cum se stabilise luni, ci vor rămâne și vor spune prezent, nu votez.
„Noi credem ca moțiunea se joacă. De aceea, colegii noștri vor sta în bănci să îi convingă pe cei care vor să voteze moțiunea și să nu o voteze”, a declarat Andronache.
PNL va distribui în sală un decalog cu ce spune că se va întâmpla dacă guvernul pică. Ce scrie în „Decalogul” liberalilor:
- Euro se scumpește și puterea de cumpărare a românilor scade, cresc prețurile și ratele la credite.
- Administrația rămâne o sursă de risipă și sinecuri pentru cartelurile politice.
- Modernizarea statului e blocată și înlocuită de subdezvoltarea de care profită rețelele de corupție.
- Privilegiile, sinecurile și nedreptățile prăduiesc în continuare banii românilor.
- Companiile de stat redevin vaci de muls pentru rețelele clientelare.
- PSD validează forțele antioccidentale, care ajung să dicteze agenda României.
- România pierde miliarde de euro din PNRR pentru spitale, școli și autostrăzi.
- Pierdem ratingul de țară și ne împrumutăm mai scump, până la sufocarea bugetului.
- Deficitul revine pe traiectoria periculoasă de dinainte de Bolojan.
- Credibilitatea construită în zece luni de guvernare se prăbușește într-o singură zi și revenim în era Ciolacu.