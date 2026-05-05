Mutarea liberalilor, care au decis să nu mai iasă din sală: „Noi credem ca moțiunea se joacă”

Sala de plen la votul pentru moțiunea PSD-AUR. Foto: Inquam Photos

Parlamentarii liberali vor distribui colegilor din plen un decalog cu „consecințele grave” care vor apărea dacă moțiunea PSD-AUR va fi aprobată și Guvernul Ilie Bolojan va fi demis, a anunțat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, înaintea ședinței.

El a spus că parlamentarii PNL nu vor ieși din sală la vot, așa cum se stabilise luni, ci vor rămâne și vor spune prezent, nu votez.

„Noi credem ca moțiunea se joacă. De aceea, colegii noștri vor sta în bănci să îi convingă pe cei care vor să voteze moțiunea și să nu o voteze”, a declarat Andronache.

PNL va distribui în sală un decalog cu ce spune că se va întâmpla dacă guvernul pică. Ce scrie în „Decalogul” liberalilor: