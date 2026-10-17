Mutarea lui Trump după replicile dure cu Volodimir Zelenski: Cum scapă Moscova în ultima clipă de noul val de sancțiuni

O decizie a puterii executive de la Washington suspendă aplicarea măsurilor adoptate de legislativul american în urmă cu două luni.

Președintele Donald Trump și-a folosit autoritatea pentru a bloca numeroase sancțiuni împotriva Rusiei cu două zile înainte ca acestea să intre în vigoare. Măsura a fost luată pe fondul adâncirii conflictului cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit BBC.

Măsurile restrictive au fost adoptate de Congresul SUA și promulgate de Trump în septembrie. Vineri seară, președintele a emis un decret prin care a explicat că suspendarea lor este în „interesul național” al SUA. Decizia a provocat imediat nemulțumire printre parlamentarii americani.

Situația apare pe fondul unor noi tensiuni între Washington și Kiev. Administrația Trump este acuzată că a retras un sprijin militar esențial pentru Ucraina. Nemulțumirile au pornit de la un acord pentru importul de motorină, semnat săptămâna trecută între SUA și Rusia.

Trump și Volodimir Zelenski au avut schimburi dure de replici pe tot parcursul săptămânii. Trump a declarat că liderul ucrainean este „mai dificil de gestionat” decât Vladimir Putin. În replică, Zelenski a spus la summitul UE că este bine să fie printre „adevărații lideri”.

Ce prevedea legea blocată

Actul adoptat de Congres în luna septembrie viza direct economia Rusiei. Documentul îi dădea lui Trump puterea să impună taxe de până la 100% pe importurile primilor cinci cumpărători de petrol și gaze rusești, în special China și India.

Legislația includea și măsuri împotriva unor oficiali ruși de rang înalt, printre care și Vladimir Putin. Erau vizate, de asemenea, băncile rusești și „flota fantomă” formată din navele folosite de Moscova pentru a ocoli embargourile.

Trump a suspendat acum cele mai multe dintre aceste prevederi.

Reacții critice la Washington

Democrații au criticat imediat decizia lui Trump. Congresmanul Don Beyer din Virginia l-a acuzat pe președinte că cedează în fața Moscovei și că întoarce spatele Kievului.

„Cea mai recentă capitulare a lui Trump în fața lui Putin îi trădează din nou pe partenerii noștri ucraineni și sfidează intenția clară a Congresului, exprimată prin legislația menită să pedepsească Rusia pentru războiul său ilegal de agresiune”, a scris Beyer pe X.

Decizia va atrage, cel mai probabil, și critici din partea Ucrainei, unde Volodimir Zelenski a cerut constant sancțiuni mai dure pentru a tăia fondurile de război ale Rusiei, notează BBC.

Trump fusese deja criticat de Kiev și de europeni după ce a suspendat temporar restricțiile pe motorina rusească. Acea măsură a fost luată pentru a scădea prețurile la energie din SUA, crescute din cauza războiului din Iran.

Eșecul „armistițiului energetic”

Volodimir Zelenski a afirmat că acest acord reprezintă o investiție a SUA în mașina de război a Rusiei. Ulterior, Trump a susținut că ambele părți au acceptat un „armistițiu energetic” pentru a permite exportul de motorină rusă.

Ambele state și-au atacat reciproc infrastructura energetică. Kievul susține că vizează limitarea veniturilor de război ale Rusiei, în timp ce Moscova afirmă că lovește doar instalațiile folosite de armata ucraineană.

Deși Volodimir Zelenski s-a arătat surprins de anunțul lui Trump și a oferit oprirea atacurilor la schimb cu o măsură similară din partea Rusiei, bombardamentele rusești au continuat. După trei zile, Kievul a reluat loviturile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Liderul de la Casa Albă a criticat dur loviturile ucrainene și le-a numit o „rușine”. Volodimir Zelenski a replicat că „nu face decât să apere interesele Ucrainei”.

Tensiunile s-au accentuat după ce Zelenski a acuzat direct SUA că suspendă schimbul de informații și că încetinește deliberat rețeaua Starlink. În timpul acestei încetiniri, Rusia a lansat atacuri mortale fără avertisment, iar vineri vitezele internetului nu erau restabilite complet. Trump a negat oprirea schimbului de informații și încetinirea rețelei.