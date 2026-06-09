Mutarea pe piața AI pregătită de compania fondată de cei mai bogați români din topul Forbes, cu averi mari mari decât Ion Țiriac și Dragoș Pavăl

Compania de software pentru analiza datelor Databricks a purtat discuții privind o rundă de finanțare care ar putea începe luna viitoare și care ar putea evalua compania la o valoare cuprinsă între 165 și 175 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de publicația The Information, scrie Reuters.

Conform sursei citate, Databricks, una dintre cele mai valoroase companii private, a finalizat la începutul acestui an o strângere de fonduri de aproximativ 5 miliarde de dolari, la o evaluare de 134 de miliarde de dolari.

Intenția companiei de a atrage capital extern pentru a-și dezvolta tehnologia este cel mai recent semn că investitorii pariază masiv pe companii care sunt pe cale să beneficieze de adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale.

Giganții tehnologici sunt pe cale să investească miliarde de dolari, în timp ce cele mai mari două firme de inteligență artificială, OpenAI și Anthropic, se pregătesc să intre pe bursă și să facă rost de capital de la investitori.

Compania americană Databricks cu sediul în San Francisco oferă o platformă concepută pentru a ajuta utilizatorii să preia, să analizeze și să creeze aplicații de IA folosind date complexe din diverse surse.

Ion Stoica și Matei Zaharia, cofondatori Databriks. Sursă foto: Captură video

Printre fondatorii companiei Databricks se numără și doi IT-iști români: profesorul de informatică de la Universitatea Berkeley din California, Ion Stoica, și Matei Zaharia, profesor la universitățile americane Stanford și MIT.

Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogați români în topul Forbes, cu o avere estimată de 5 miliarde de dolari, în creștere față de anul trecut, ocupând la ora actuală locul 827.

Ei îl depășesc pe Ion Țiriac, cu o avere estimată de 2.3 miliarde de dolari și pe Dragoș Pavăl (Dedeman) cu o avere de 2.1 miliarde de dolari.

Compania Databricks a declarat în februarie că veniturile sale au depășit 5,4 miliarde de dolari, în creștere cu 65% față de anul precedent.

CEO-ul Databricks, Ali Ghodsi, a indicat în privat investitorilor că compania este încă pe cale să se listeze la bursă, posibil chiar anul viitor, a mai scris The Information.

Databricks nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile până la transmiterea acestei știri.