Compania IT Databricks, care are 2 români printre fondatori, obține o nouă finanțare. Ion Stoica și Matei Zaharia, cei mai bogați români din topul Forbes

Compania americană Databricks, specializată în date şi inteligenţă artificială, care are printre fondatori și doi IT-iști de origine română, a atras peste 4 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanţare, care evaluează firma la 134 de miliarde de dolari, scrie News.ro. Anunţul confirmă interesul puternic al investitorilor pentru firmelor considerate esenţiale în dezvoltarea şi aplicarea inteligenţei artificiale generative.

Runda de finanţare de tip Series L a fost condusă de Insight Partners, Fidelity Management & Research Company şi J.P. Morgan Asset Management. Printre investitorii participanţi se numără şi Andreessen Horowitz, BlackRock şi Blackstone.

Investitorii continuă să direcţioneze capital masiv către firmele legate de inteligenţa artificială, mizând pe faptul că adoptarea rapidă a acestei tehnologii va creşte eficienţa companiilor, va stimula cheltuielile corporative şi va susţine pe termen lung dezvoltarea aplicaţiilor bazate pe date.

„Investitorii Databricks pariază pe un viitor în care fiecare corporaţie devine o companie de date şi are nevoie de o platformă unificată pentru a curăţa, analiza şi utiliza informaţia”, a declarat Michael Ashley Schulman, partener la Running Point Capital Advisors.

El a adăugat că, deşi competiţia vine din multiple direcţii, combinaţia dintre ecosistemul deschis al Databricks şi forţa sa de vânzări către clienţi mari îi oferă un avantaj clar.

Compania, cu sediul în San Francisco, a anunţat că a depăşit un ritm anualizat al veniturilor de 4,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, în creştere cu peste 55% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Atât divizia de produse AI, cât şi cea de stocare şi analiză de date au trecut fiecare pragul unui miliard de dolari venituri anuale recurente, în timp ce compania a generat flux de numerar liber pozitiv în ultimele 12 luni.

„Databricks continuă să îmbine performanţa financiară solidă cu rezultate concrete pentru clienţi, stabilind un standard privind modul în care inteligenţa artificială creează valoare pentru afaceri”, a declarat John Wolff, director general la Insight Partners.

Databricks a precizat că va folosi fondurile pentru a accelera dezvoltarea aplicaţiilor bazate pe inteligenţă artificială, pentru a sprijini viitoare achiziţii, pentru a extinde cercetarea în domeniul AI şi pentru a oferi lichiditate angajaţilor.

Compania are peste 20.000 de clienţi la nivel global, printre care se numără grupuri mari precum Shell, Adobe şi NBA.

Databricks, o companie americană de software și inteligență artificială (AI), a fost cofondată în 2013 de doi români, între care și profesorul de informatică de la Universitatea Berkeley din California, Ion Stoica, și Matei Zaharia, profesor la universitățile americane Stanford și MIT, conform StartupCafe.

Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogați români în topul Forbes, cu o avere estimată de 3.9 miliarde de dolari, ocupând locul 1.013. Ei îl depășesc pe Ion Țiriac, cu o avere estimată de 2.3 miliarde de dolari și pe Dragoș Pavăl (Dedeman) cu o avere de 2.1 miliarde de dolari.