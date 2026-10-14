Mutarea pregătită de România și Bulgaria în Marea Neagră. Anunțul lui Nicușor Dan, după convorbirea cu președinta Iliana Iotova

România și Bulgaria vor colabora îndeaproape pentru a promova adoptarea unor măsuri mai ferme de contracarare a dronelor, la nivelul Uniunii Europene și al NATO, pentru asigurarea siguranței navigației comerciale în Marea Neagră, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a avut o convorbire la telefon cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, precum și la celelalte incidente care au afectat navigația și infrastructura din apele teritoriale românești”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de X.

„Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu doar navigația maritimă din regiunea noastră, ci și aprovizionarea cu produse agricole esențiale a altor continente”, a adăugat el.

„Am convenit că România și Bulgaria vor colabora îndeaproape pentru a promova măsuri mai ferme de contracarare a dronelor, la nivelul Uniunii Europene și al NATO, în vederea asigurării siguranței navigației comerciale în Marea Neagră”, a conchis șeful statului.

Marți, nava de mărfuri generale „Chelsea 3”, sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala, a anunțat Biroul de presă al Administrației Regionale din Varna, potrivit agențiilor de presă BTA și Agerpres.

Totodată, Reuters a relatat că premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una dintre ele s-a scufundat.