Mutarea Ucrainei în războiul din Orientul Mijlociu. Experți în doborârea dronelor Shahed, trimiși în trei țări

Soldați din grupul Khanter (Hunter) al Brigăzii 208 de rachete antiaeriene Khersonska desfășoară misiuni de luptă, în Ucraina, 4 martie 2026. FOTO: Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ucraina a trimis echipe de apărare antiaeriană în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită pentru a le ajuta în lupta împotriva atacurilor aeriene ale Iranului, a anunțat marți președintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Statele din Golf au consumat cantități mari de rachete prețioase de apărare aeriană pentru a contracara dronele de atac ale Iranului și au solicitat expertiza Ucrainei pentru a le doborî. Kievul doboară dronele rusești în fiecare noapte folosind o serie de arme, inclusiv drone mai ieftine și mai mici sau echipamente de bruiaj.

„În ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, am trimis echipele noastre: trei echipe profesioniste, dotate” cu echipamente corespunzătoare, le-a spus Zelenski reporterilor.

Liderul de la Kiev nu a oferit alte detalii despre echipe, dar a precizat că toate ar trebui să ajungă în locațiile stabilite în cursul acestei săptămâni.

Consilierul său de comunicare a spus, de asemenea, că specialiști ucraineni au fost deja detașați la o bază militară americană din Iordania, fără a da detalii.

Zelenski a menționat că prezența piloților ucraineni este esențială pentru eficaciența operațiunilor de interceptare a dronelor.

„Chiar și țările care cumpărau în secret sisteme de interceptare au realizat, cred, că fără armata noastră, operatorii noștri, software-ul nostru… fără toate acestea, sistemele de interceptare pur și simplu nu funcționează”, a declarat președintele ucrainean.

Ce vrea Kievul să obțină la schimb

De când SUA și Israelul au început loviturile aeriene asupra Iranului, pe 28 februarie, Ucraina a încercat să profite de lunga sa experiență în combaterea dronelor de atac Shahed, proiectate de Iran și utilizate de Rusia.

Kievul afirmă că Rusia – care acum le produce ea însăși – a lansat până acum peste 57.000 de drone de tip Shahed asupra Ucrainei.

Reuters a scris săptămâna trecută că SUA și Qatarul intenționează să cumpere drone de interceptare de la Ucraina, ca alternativă mult mai ieftină la rachetele utilizate până acum pentru doborârea dronelor Shahed.

Întrebat ce va obține Kievul în schimbul desfășurării echipelor sale de specialiști, Zelenski a spus că Ucraina caută mai presus de orice rachete de apărare antiaeriană.

Kievul se plânge de luni de zile de lipsa acută a acestor muniții, în special a sistemelor Patriot fabricate în SUA, care sunt singurul instrument eficient al Ucrainei pentru interceptarea rachetelor balistice trimise de forțele ruse.

Războiul din Iran a dus la amânarea noii runde de negocieri de pace mediate de Washington între Rusia și Ucraina.

Zelenski le-a mai spus marți reporterilor că următoarea întâlnire trilaterală a fost amânată pentru săptămâna viitoare, adăugând că dorește mai multe schimburi de prizonieri de război și discuții despre o posibilă întâlnire între el, președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.