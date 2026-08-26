Mutări făcute de Zelenski în armata ucraineană: Comandanții care vor conduce defensiva în regiunea revendicată de Moscova

Președintele Volodîmîr Zelenski i-a numit pe doi dintre cei mai cunoscuți comandanți ai Ucrainei să supervizeze apărarea bastioanelor din estul țării, unde trupele Kievului se luptă să respingă ofensiva rusă, potrivit Reuters.

Trupele ruse înaintează lent către așa-numita centură de fortărețe, formată din orașe industrializate din Donețk. Kremlinul solicitase Ucrainei să cedeze întreaga regiune pentru a pune capăt războiului.

Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită pe linia frontului alături de șeful statului major, a anunțat că Andrii Bilețki, comandantul Corpului al Treilea de Armată, și Denis Prokopenko, comandantul Primului Corp „Azov”, vor conduce noile grupări menite să consolideze apărarea în zona Donețk.

Andrii Bilețchi. Credit: Yevhen Kotenko / Ukrinform / Avalon / Profimedia



Cei doi fac parte dintr-o generație nouă de comandanți de teren, cu experiență, și conduc în prezent ceea ce sunt considerate unele dintre cele mai capabile și mai bine instruite forțe ale Kievului. Trupele lor sunt deja implicate în luptele din această parte a frontului, iar comandanții au fost lăudați pentru eficiența lor în luptă și capacitatea de planificare.

Denis Prokopenko. Credit: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia



Progrese și eșecuri pe front deopotrivă

Numirile vin într-o perioadă în care trupele ucrainene înregistrează atât progrese, cât și eșecuri pe linia frontului.

În acest an au eliberat zeci de localități, în cadrul unei operațiuni desfășurate în mai multe etape într-un sector din sud-est, recucerind peste 700 kilometri pătrați de teritoriu, conform președintelui ucrainean.

Totuși, forțele ruse se apropie de orașe ca Kostiantînivka, Kramatorsk și Sloviansk, bastioane esențiale pentru Ucraina, care a respins cererile Kremlinului de a ceda regiunea.

Numirea celor doi comandanți, militari care iau parte la război încă de la prima invazie a Rusiei, din 2014, are scopul de a-i oferi noului șef al statului major, Mihailo Drapatîi, o marjă mai largă pentru planificarea strategică, crede analistul militar ucrainean Mikola Bielieskov

Predecesorul său, Oleksandr Sîrski, fusese criticat pentru micromanagement și încercarea de a gestionat chiar și sectoare mai mici ale frontului.

Comandantul forțelor de drone laudă numirile

Bilețki, un proeminent lider politic de dreapta, a fondat Batalionul „Azov” al Ucrainei în 2014 pentru a lupta împotriva separatiștilor susținuți de Rusia. Ulterior, el a înființat Corpul al Treilea de Armată, devenit una dintre unitățile ucrainene cele mai căutate de noii recruți.

Prokopenko a comandat „Azov” în timpul asediului rus de la Mariupol, iar după ce a revenit din captivitate din Rusia a contribuit la a-l transforma într-o formă de zeci de mii de trupe.

Ambele unități sunt cunoscute pentru adoptarea doctrinei de tip NATO și a noilor tehnologii.

Comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert Brovdi, lider al campaniilor de lovituri ale Kievului cu rază medie și lungă de acțiune, a lăudat numirea celor doi, considerând-o un pas important către „războiul centrat pe rețea”.

„Asta este exact ceea ce înseamnă «Războiul Inteligent»”, a scris el pe rețelele sociale.