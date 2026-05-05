Muzica dăruiește aripi la Palatul Ghica Victoriei/ Concerte care aduc împreună cultura și caritatea

Dăruiește Aripi lansează o serie de concerte caritabile găzduite de Palatul Ghica Victoriei, împreună cu artiști cunoscuți

Valoarea biletelor reprezintă o donație către programele Dăruiește Aripi în sprijinul modernizării oncologiei pediatrice din România

Asociația Dăruiește Aripi organizează, începând cu 8 mai 2026, o serie specială de concerte găzduite de Palatul Ghica Victoriei — un concept care reunește muzica și solidaritatea într-un cadru arhitectural emblematic al Capitalei.

Seria propune un format în care experiența culturală capătă o nouă dimensiune: fiecare bilet achiziționat devine o donație directă către programele dezvoltate de Asociația Dăruiește Aripi.

Publicul este invitat să descopere o diversitate de stiluri muzicale într-un cadru elegant și plin de istorie, unde fiecare notă este parte dintr-un gest de solidaritate. Dăruiește Aripi devine în acest context acțiunea evenimentelor, fiecare artist „dăruind aripi” în felul lui personal.

La organizarea seriei contribuie pianistul și managerul cultural Ioan-Dragoș Dimitriu, reprezentant al Blauer Mozart Company, aducând o viziune artistică ce îmbină excelența muzicală cu impactul social.

Primele două concerte din serie:

8 mai 2026 – The Jazzy Jo Experience

Un concert de jazz cu influențe pop, funk și R&B

29 mai 2026 – Serată de operă și lieduri vieneze

Cu soprana Noemi Onucu, baritonul David Năoian și pianistul Ioan-Dragoș Dimitriu

O inițiativă la intersecția dintre cultură și solidaritate

„Credem că experiențele culturale ne fac mai buni. Prin această serie de concerte, invităm oamenii să se bucure de experiența unui concert live într-o locație premium, făcând în același timp un bine celor aflați în suferință.” — Alina Pătrăhău, Președinte și Fondator, Asociația Dăruiește Aripi

Despre Asociația Dăruiește Aripi

Înființată în 2013, Dăruiește Aripi este o organizație non-profit de utilitate publică și partenerul strategic al Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică, alături de care dezvoltă programe inovatoare în oncologia pediatrică din România.

Recunoscută la nivel național și internațional, organizația are ca misiune contribuția la creșterea ratei de supraviețuire și a calității vieții copiilor cu cancer din țara noastră.

