N-ai foarfecă în bucătărie? Ar trebui

Cuțitul, mai ales unul bine ascuțit, poate face multe. Dar nu poate suplini o foarfecă, fie că vrei să tai un pui, fie că desfaci o pungă de orez.

Foarfeca este unul dintre cele mai utile lucruri într-o bucătărie, dar s-ar putea să nu știi asta pentru că toți am crescut înțepând cu vârful cuțitului diferite pungi de ingrediente și apoi rupându-le, ceea ce făcea imposibil să le mai sigilezi. Și nu cuțitul e problema, sau ruptul ambalajului, ci faptul că facem un efort inutil și riscăm accidente care pot fi ușor evitate. Cu o foarfecă. Sau, mai bine, cu trei.

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Foarfeca măcelarului

Foto: © Maxim Blinkov | Dreamstime.com

Grea, cu o lamă zimțată și cu mâner solid (lemn, metal sau ebonită), taie prin oasele mai subțiri ale puiului ca prin brânză. E foarte utilă și pentru tranșat, că trece la fel de bine prin articulații. Nu riști să te tai, aplică o forță dublă decât un cuțit și este ușor de curățat după. Poți să faci fără efort un pui tăiat fluture:

Dincolo de avantajele de siguranță și viteză, mai are un beneficiu: e mai ieftin să cumperi pui întreg și să-l tranșezi acasă, decât să iei doar bucăți deja procesate. Cu o foarfecă, nu ai nevoie de experiența și dexteritatea unui măcelar profesionist, e suficient să urmezi încheieturile și să închizi foarfeca.

Costă între 70 și 300 de lei. Nu cumpăra cu mâner de plastic, nu te va ține mult.

Foarfeca școlară

© Jasonjung | Dreamstime.com

Cea mai simplă foarfecă, cu mânere egale și lame drepte. Te ajută să desfaci în siguranță ambalaje, să tai elasticele sau firul de la legăturile de verdeață, să tai ața măcelarului (nu o rupe cu dinții și nici nu încerca cu mâinile, te poți tăia), să desigilezi borcane (dacă e din oțel inoxidabil), să tai hârtia de copt/folia alimentară/folia metalică fără să o rupi sau o deformezi, chiar și să tai mărunt verdețuri precum chives sau ceapă verde. Se spală ușor și poate fi ascuțită la fel ca un cuțit. Ceea ce e bine să faci odată la câteva luni, ca să fie la fel de utilă.

Costă de la 10 lei în sus și poate să aibă și mâner de plastic, nu vei pune multă forță pe el.

Foarfeca de verdețuri

Foto: © Yurmary | Dreamstime.com

O foarfecă mai aparte, cu 3-5 lame pe fiecare parte, care poate toca rapid pătrunjel, mărar, chiar și verdețuri mai lemnoase precum rozmarin și cimbru. Ce e esențial la folosirea ei e să te asiguri că verdețurile sunt proaspete (altfel vor fi zdrobite de lamă, nu tăiate) și cât de uscate cu putință (altfel, umede, se vor lipi de lame și vor fi greu de curățat). E ceva ce un cuțit face destul de bine dar, dacă ai probleme de mobilitate sau un copil care vrea să ajute la gătit, e mai sigură.

Costă de la 20 de lei în sus.