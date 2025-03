„N-am intrat de plăcere”. Reacția lui Crin Antonescu, după apelul lui Valeriu Stoica de a se retrage din cursa prezidențială

Crin Antonescu, candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR la alegerile din mai, a reconfirmat că va candida la prezidențiale și a spus că a intrat „într-o pre-campanie pe care o fac cu toată seriozitatea de care sunt capabil”.

Întrebat miercuri la Digi 24 despre declarația fostului lider PNL Valeriu Stoica, care îi sugerase că ar trebui să renunțe la candidatură în favoarea lui Ilie Bolojan, Antonescu a spus: „Poate miza pe onoarea și patriotismul meu, pe judecata, pe onoarea mea poate să mizeze în primul rând, dar și pe judecată, și pe patriotism, deci candidez, nici nu îmi trece prin minte să mă retrag. Pentru mine, prima valoare a unui om public, politician sau altceva, dar mai ales politician, este onoarea. Eu am făcut, pesemne, destule greșeli într-o lungă carieră politică, dar niciodată n-am făcut un lucru lipsit de onoare”.

Crin Antonescu susține că nu a „intrat de plăcere” în cursa prezidențială.

„Eu am venit, am fost chemat, am avut o discuție, am avut o înțelegere și sunt un om de onoare și o respect. În momentul în care am spus „da” acestei propuneri făcute de domnii Ciolacu, Bolojan, Kelemen Hunor, Varujan Pambuccian, am cântărit foarte bine, n-am intrat într-o aventură, n-am intrat de plăcere, am asumat o responsabilitate, am avut judecată, am avut patriotism, ca să îl citez pe domnul Stoica. După aceea, aceste partide au avut congrese, consilii naționale, fiecare ce a avut, acolo toată lumea ar fi putut, a avut posibilitatea să spună, să dea alte propuneri, să depună alte candidaturi, n-au făcut-o”, a adăugat candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR.

El consideră că are „toate motivele” să meargă „înainte” cu această candidatură.

„Eu am intrat într-o pre-campanie pe care o fac cu toată seriozitatea de care sunt capabil. Consider că această susținere și faptul că cetățenii României au dreptul la alternative, au dreptul la variante în aceste alegeri, mă obligă să îmi asum acest rol până la capăt, cu toată seriozitatea, și asta fac. Cred că am toate motivele să merg înainte. Înainte susținerea acestor partide, cred în aceea că sunt un candidat bun și că voi fi un Președinte bun”, a mai declarat Crin Antonescu.

Valeriu Stoica, fost președinte al PNL, a declarat miercuri, tot la Digi 24, că Antonescu ar trebui să facă „un gest de seriozitate și patriotism”, precum și că încă ar fi timp pentru a strânge cele 200.00 de semnături necesare pentru o eventuală depunere a candidaturii lui Ilie Bolojan, actualul Președinte interimar al României.