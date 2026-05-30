„Zeița de la Montreal”, decorată de Nicușor Dan. Nadia Comăneci a primit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce

Prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice la vârsta de 14 ani, Nadia Comăneci, a fost decorată sâmbătă cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, conform unui decretul semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a semnat sâmbătă o serie de decrete de decorare, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

În semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, șeful statului a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci, conform unui anunț făcut de Administrația Prezidențială.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere pentru excelența și profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni, precum și pentru influența exercitată asupra evoluției sportului la nivel mondial, președintele a conferit Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I Clubului Sportiv Municipal Onești.

Ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci va avea loc de la ora 12 la Palatul Cotroceni.

Nadia Comăneci, celebrată într-o gală la Palatul Parlamentului

Nadia Comăneci a fost celebrată, vineri seara, în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din București la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, obținută la Jocurile de la Montreal, potrivit Agerpres.

Multipla campioană olimpică, mondială și europeană a fost aplaudată la scenă deschisă pentru performanțele realizate ca sportivă, dar și pentru munca sa în promovarea gimnasticii. Prin cele 7 note de zece de la Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiță de doar 14 ani, a transformat gimnastica artistică într-un fenomen global, inspirând generații întregi de copii să practice această disciplină sportivă.

Nume mari ale sportului mondial, foști campioni, prieteni și colege de echipă au venit pentru a-i fi alături celei care încânta lumea în urmă cu jumătate de secol. Printre ei s-au aflat președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, președintele Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos, președintele Federației Internaționale de Gimnastică, Morinari Watanabe, dar și Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep, Răzvan Lucescu, președinți de federații, oficialități și oameni politici.

Marta Karolyi, fosta antrenoare a Nadiei Comăneci, nu a lipsit de la Gala Nadia, alături de fostele colege de echipă Teodora Ungureanu, Emilia Eberle, Dumitrița Turner și Marilena Vlădărău. Marta Karolyi a primit ‘Colanul de aur’ al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, distincția fiindu-i oferită chiar de Nadia Comăneci și de președintele COSR, Mihai Covaliu.

„Sunt foarte emoționată, este o zi specială. Toată viața am fost în căutarea perfecțiunii și acest lucru s-a realizat în 1976, la Montreal, când Nadia a obținut istoricul 10. Foarte puțină lume știe e că în spatele unui asemenea rezultat este o muncă enormă. De aceea vreau să mulțumesc din suflet fetelor, gimnastelor, care au făcut eforturi extraordinare pentru a realiza acele rezultate”, a declarat Marta Karolyi.

Nellie Kim, principala rivală a Nadiei din sala de gimnastică, cea care a cucerit trei medalii de aur și una de argint la JO din 1976, a venit la Palatul Parlamentului.

„La Montreal s-a întâmplat ceva ce nu se mai întâmplase niciodată. Nadia a primit nota 10, a fost senzațională atunci. Nu toată lumea poate atinge excelența, dar ea a reușit. Exercițiul ei a fost perfect și încă nu știu cine îl mai poate repeta. Iar astăzi celebrăm acea zi fantastică de la Montreal”, a spus Kim.

„Mulțumesc România, mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în acești 50 de ani”

Gimnastica românească a fost reprezentată de numeroase campioane olimpice, mondiale și europene, care au continuat drumul început de Nadia Comăneci în 1976. Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, Mihaela Stănuleț campioane olimpice la Los Angeles 1984, tripla campioana olimpică de la Seul, Daniela Silivaș, prima campioană mondială absolută din gimnastica românească, Aurelia Dobre, dar și Cristina Bontaș, Gina Gogean, Mirela Pașca, Maria Neculiță, Simona Amânar, Andreea Răducan, Maria Olaru, Claudia Presecan, Loredana Boboc, Cătălina Ponor, Monica Roșu, Silvia Stroescu, Daniela Sofronie, Sandra Izbașa, Larisa Iordache și Diana Bulimar, care ani la rând au ținut drapelul României pe primele locuri la competițiile internaționale, i-au fost alături Nadiei Comăneci vineri seară.

Nadia Comăneci, care i-a avut alături vineri seară pe soțul său, Bart Connor, mama sa Ștefania Alexandrina și fratele Adrian, s-a arătat vizibil emoționată în momentul în care a primit din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român „Premiul Perfecțiunii”.

„Mulțumesc România, mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în acești 50 de ani. Și mulțumesc acelei fetițe din Onești pentru că a avut curaj să viseze. Deși, când eram copil nu visam la perfecțiune, visam doar să fiu mai bună decât ieri. Iar lecția pe care am învățat-o este că perfecțiunea nu înseamnă să nu greșești niciodată… ci să ai curajul să continui, să crezi și să mergi înainte. Această seară este despre toți cei care au pus o cărămidă la drumul meu. Despre antrenorii care au văzut ceva în acel copil timid din Onești. Despre colegele mele de echipă cu care am împărțit emoții, sacrificii, victorii și copilărie”, a spus ea.

„Este o mare sărbătoare pentru că în această sală sunt toate fetele din ultimii 50 de ani sunt împreună. Este ceva unic, un moment istoric, 50 de ani de istorie a gimnasticii românești. Cine ar fi crezut că eu și Nellie Kim o să fim prietene, deci asta face sportul. Nu cred că există altceva care să aducă atâta lume împreună”, a adăugat Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”.

Nadia Comăneci i-a mulțumit în mod special soțului său, Bart Conner: „Vreau să mulțumesc în mod cu totul special soțului meu, Bart. Pe care l-am cunoscut cu trei luni înainte de Olimpiada de la Montreal, da, știu, aveam doar 14 ani, când am concurat la Cupa Americii. Se întâmpla să fie ziua lui de naștere, iar cineva de la un ziar i-a spus: ‘E fetița drăguță, nu vrei să-i dai un pupic pe obrăjor?’… și acea poză a rămas în istorie. Cine ar fi crezut că puteam deveni soț și soție după atâția ani. Știu că am alergat prea repede și nu ai putut să mă prinzi decât după 20 și ceva de ani, dar mă bucur că gimnastica ne-a adus împreună. Și nu am cuvinte să îți mulțumesc pentru ceea ce faci pentru mine, pentru familia noastră, pentru gimnastică”.

Performanțele Nadiei Comăneci

La vârsta de 14 ani, Nadia Comăneci a devenit cea mai cunoscută gimnastă din istorie după ce, la 18 iulie 1976, a uimit lumea sportului obținând prima nota de 10 la o ediție a Jocurilor Olimpice, în condițiile în care nici măcar tabela electronică de afișaj nu era pregătită pentru o astfel de performanță indicând 1.

Sportiva română a obținut, de altfel, la Jocurile Olimpice de la Montreal, de șapte ori scorul perfect, câștigând trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (pe echipe) și una de bronz (la sol).

Născută în 12 noiembrie 1961, la Onești, Nadia Comăneci a câștigat în cariera sa 9 medalii la Jocurile Olimpice (5 de aur, 3 de argint și 1 de bronz), 4 la Campionatele Mondiale (2 de aur și 2 de argint), 12 la Campionatele Europene (9 de aur, 2 de argint și 1 de bronz) și 5 la Universiadă (5 de aur).

În noiembrie 1989, cu doar o lună înainte de căderea comunismului, ea a trecut ilegal granița și s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. Acolo s-a căsătorit cu americanul Bart Conner, la rândul său multiplu campion olimpic și mondial la gimnastică artistică, iar împreună au un băiat, Dylan Paul Conner.

Ea deține împreună cu Bart Conner o academie de gimnastică în Oklahoma City și câteva magazine de echipamente sportive, iar în ultimii ani s-a implicat în mai multe acțiuni caritabile prin Fundația Nadia Comăneci.

Fosta gimnastă a primit de două ori ordinul olimpic din partea CIO și a fost inclusă de Federația Internațională de Gimnastică în Hall of Fame.

De asemenea, ea este ambasador global al Special Olympics și se numără printre membrii Laureus World Sports Academy.