NASA a confirmat după 6 luni că a pierdut contactul cu sonda MAVEN și pune capăt unei misiuni istorice

După 11 ani în care a studiat de pe orbită planeta Marte, sonda spațială MAVEN și-a încetat misiunea, fiind imposibil de recuperat din cauza descărcării bateriei în urma unei anomalii de funcționare încă necunoscute, conform unui anunț făcut de NASA, relatează vineri site-ul Live Science, citat de Agerpres.

MAVEN (prescurtarea de la Mars Atmosphere and Volatile Evolution) a început să orbiteze Planeta Roșie pe 21 septembrie 2014, într-o misiune de a studia atmosfera sa rarefiată. Înconjurând Marte de aproximativ 6,6 ori în fiecare zi terestră, sonda a facilitat nenumărate descoperiri în ultimul deceniu – inclusiv primele observații directe ale unui proces de mai multe milioane de ani care a îndepărtat constant atmosfera lui Marte.

Pe 6 decembrie 2025 NASA a pierdut în mod neașteptat contactul cu sonda când aceasta s-a rotit în spatele planetei în timpul unei orbite regulate. La momentul reapariției așteptate a sondei, rețeaua pentru spațiu îndepărtat (Deep Space Network – DSP) a NASA nu a putut detecta un semnal de la MAVEN. DSN este o gamă internațională de antene radio care conectează Pământul cu diverse vehicule spațiale.

NASA a pus oficial capăt misiunii MAVEN

Agenția a convocat un comitet de examinare a anomaliilor în februarie pentru a evalua starea sondei. Acum, echipa și-a împărtășit constatările: nava spațială nu este recuperabilă, iar misiunea sa este oficial încheiată.

Cauza exactă a pierderii sondei MAVEN rămâne necunoscută, iar NASA își va continua evaluarea în următoarele luni. Cu toate acestea, consiliul a împărtășit câteva detalii preliminare. Un „scurt fragment de date de telemetrie” obținut de DSN a indicat că MAVEN se rotea cu o viteză neobișnuit de mare când a reapărut din spatele planetei Marte în decembrie, indicând o schimbare a traiectoriei sale orbitale.

„Comisia de examinare a concluzionat că, din cauza acestei rotații, bateriile sondei spațiale s-au descărcat, ceea ce a făcut ca sistemul de comunicații să piardă putere și a făcut MAVEN să devină irecuperabilă”, au scris oficialii NASA în declarație.

Shannon Curry, coordonatoarea științifică a misiunii MAVEN, a subliniat într-o conferință de presă că această sondă a fost „cel mai bun observator al evadării atmosferice oriunde în Sistemul Solar”. Ea a spus că echipa MAVEN a comparat încheierea subită a misiunii cu „pierderea unei persoane dragi”.

Sonda spațială MAVEN orbitând în jurul planetei Marte (reprezentare artistică), FOTO: NASA Goddard / SWNS / Profimedia

Descoperiri importante făcute de sonda NASA

Chiar și cu MAVEN offline oficial, datele colectate de sonda spațială sunt așteptate să stea la baza unor descoperiri științifice în anii următori. La începutul acestei luni, cercetătorii au folosit datele MAVEN pentru a identifica un fenomen necunoscut anterior în atmosfera planetei Marte, sugerând că scutul său magnetic subțire apără planeta împotriva radiațiilor solare mai mult decât se credea anterior.

MAVEN a dezvăluit prima dovadă directă a „pulverizării” – un proces prin care vântul solar se ciocnește de atmosfera superioară a lui Marte și îi deviază particulele în spațiu, erodând treptat atmosfera Planetei Roșii. Acest lucru ar putea explica de ce Marte a devenit o planetă uscată, aparent moartă, în timp ce Terra a devenit un leagăn al vieții.

Sonda spațială a detectat, de asemenea, mai multe tipuri de aurore pe Marte și a arătat că magnetosfera planetei se poate extinde spre exterior cu mii de kilometri atunci când vântul solar se calmează.

Toate aceste descoperiri descriu o imagine mai detaliată și complexă a modului în care atmosfera Planetei Roșii și scutul său magnetic interacționează cu radiația solară – informații esențiale înainte de a trimite astronauți pe Marte.