NASA a decis cât va cheltui să construiască o bază pe Lună în următorii 7 ani și renunță la programul „Lunar Gateway”

Un astronaut privește în orizont către Pământ după aselenizarea pe Lună (imagine ilustrativă), FOTO: NASA / Zuma Press / Profimedia

NASA a anunțat marți că renunță la planurile de a construi o stație spațială care să orbiteze Luna și va folosi resursele alocate proiectului pentru a construi o bază în valoare de 20 de miliarde de dolari pe suprafața Lunii în următorii șapte ani, relatează Reuters.

Miliardarul Jared Isaacman, care a devenit noul șef al NASA în decembrie, a făcut anunțul la deschiderea unui eveniment de o zi desfășurat la sediul din Washington al agenției aerospațiale a SUA. Isaacman a prezentat în cadrul evenimentului o serie amplă de schimbări pe care le-a decis pentru programul Artemis, menit să readucă astronauți americani pe suprafața lunii pentru prima oară după încheierea legendarelor misiuni Apollo, cu decenii în urmă.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că punem pe pauză Gateway în forma sa actuală și ne concentrăm pe infrastructură care să susțină operațiuni de durată pe suprafața lunară”, le-a spus Isaacman participanților la eveniment.

Stația Lunar Gateway, în mare parte deja construită pe Pământ cu ajutorul contractanților Northrop Grumman și Vantor, urma să fie o stație spațială plasată pe o orbită în jurul Lunii. Reconfigurarea acestei platforme pentru a deveni o bază la suprafața Lunii nu va fi un proces simplu.

Șeful NASA vorbește de parteneri internaționali pentru programul Artemis

„În pofida unor provocări foarte reale legate de hardware și de calendar, putem reutiliza echipamentele și angajamentele partenerilor internaționali pentru a sprijini obiectivele de la suprafață și alte obiective ale programului”, a spus Isaacman.

Lunar Gateway a fost concepută atât ca platformă de cercetare, cât și ca stație de transfer, pe care astronauții ar fi folosit-o pentru a se îmbarca în modulele de aselenizare înainte de a coborî pe suprafața Lunii.

Schimbările impuse de Isaacman în ultimele săptămâni asupra programului lunar emblematic al Statelor Unite retrasează contracte în valoare de miliarde de dolari din cadrul inițiativei Artemis.

Acest lucru determină companiile implicate să se mobilizeze rapid pentru a face față noii urgențe, în contextul în care China face progrese către propria sa misiune de aselenizare, planificată pentru 2030.