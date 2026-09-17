NASA a descoperit un crater nou pe Lună, mai mare decât Colosseumul din Roma

Oamenii de știință de la NASA au descoperit pe Lună un nou crater uriaș, care s-a format în urma unui impact puternic care a avut loc în urmă cu doi ani și care, inițial, a trecut neobservat, relatează NBC News.

Acest crater cu pereți abrupți – cu un diametru de aproximativ 222 de metri și o adâncime de până la 43 de metri – este cel mai mare crater format recent identificat vreodată în sistemul solar, a anunțat miercuri NASA. Potrivit NASA, craterul s-a format după ce Luna a fost lovită, între aprilie și mai 2024, de o cometă sau asteroid.

Cercetătorii au afirmat că un astfel de eveniment de amploare se produce, potrivit estimărilor, doar o dată la 132 de ani, ceea ce îl face o adevărată comoară de informații, în contextul în care NASA se pregătește să construiască o bază pentru astronauți pe Lună.

Descoperit întâmplător

Craterul a fost descoperit aproape întâmplător de Robert Wagner, un cercetător american care lucra cu datele furnizate de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, o sondă a NASA care studiază satelitul încă din 2009.

„Examina pe ecranul computerului o hartă uriașă a Lunii, când atenția i-a fost atrasă de o pată luminoasă neobișnuit de mare, înconjurată de un halou întunecat”, a anunțat NASA.

Sonda NASA de pe orbita Lunii a detectat un crater lunar nou, de tipul celor care apar o dată pe secol. Credit line: NASA / UPI / Profimedia

Craterul a fost denumit „McGetchin” – în onoarea unui renumit geofizician lunar. Este de trei ori mai mare decât precedentul deținător al recordului, descoperit de LRO în urmă cu un deceniu și, potrivit comparației făcute de NBC News, mai mare decât Colosseumul din Roma.

Brăzdată de cratere încă din vremuri străvechi, Luna găzduiește unele dintre cele mai mari cratere de impact din sistemul solar, inclusiv unul cu o lățime de peste 1.500 de mile.