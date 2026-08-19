NASA dezvăluie imagini cu craterul lăsat de racheta SpaceX pe Lună, după impactul la 8.700 km/h

Imagini surprinse de un satelit NASA care orbitează Luna dezvăluie un crater proaspăt format în urma impactului unei rachete SpaceX scăpate de sub control, care s-a izbit de suprafața lunară la începutul acestei luni, relatează AP.

Treapta superioară a rachetei Falcon s-a izbit de Lună cu o viteză de 8.700 km/h pe 5 august, după ce a plutit prin spațiu mai bine de un an. Abia la aproape o săptămână locul impactului a putut fi vizibil.

Imaginile publicate marți de NASA au fost realizate în zilele de 11 şi 12 august, de sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

În urma impactului, s-a format un crater cu un diametru de 18 metri și o adâncime mai mică de 3 metri, au stabilit oamenii de știință din cadrul NASA.

În imagini, se disting clar dungi întunecate și luminoase care se răspândesc în evantai în jurul craterului.

NASA a explicat că liniile mai întunecate reprezintă materialul excavat care se afla aproape de suprafață și care a fost modelat de-a lungul milioanelor de ani de vânt solar, raze cosmice și impacturi cu micrometeoriți. Razele mai luminoase, care conturează marginea craterului, reprezintă material proaspăt, excavat din straturile mai adânci ale solului.

În stânga: suprafața lunară înainte de impacul rachetei SpaceX. În dreapta: craterul format în urma impactului, între 11 și 12 august 2026. Model Release: no , Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Sonda spațială a fotografiat craterul de la o altitudine de 96 de kilometri, deplasându-se cu o viteză de o milă pe secundă.

Operatorii de zbor au fost nevoiți să încline sonda astfel încât camerele acesteia să fie orientate spre locul impactului. Sonda parcurge o orbită polară lunară la fiecare două ore, pe măsură ce Luna se rotește sub el.