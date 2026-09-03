Născut în Olanda, a venit la București să învețe limba părinților săi. Acum, își caută un job aici

Mulți tineri români pleacă să studieze sau să lucreze în străinătate. Născut la Amsterdam, un tânăr cu origini românești care a absolvit facultatea în Olanda vrea acum să parcurgă drumul invers. Citiți despre el în ediția de vineri, 4 septembrie, a newsletter-ului „Partea Bună”.

L-am întâlnit pe Christopher Vîrlan la Cursurile de vară de limba română, cultură și civilizație românească organizate de Universitatea din București, la care au participat circa 70 de cetățeni străini.

„Părinții mei au venit în Olanda în urmă cu 30 de ani. Vreau să învăț mai multe despre cultura părinților mei și vreau să învăț limba, pentru că am o bunică aici, am o mătușă în Brașov și am o verișoară. Nu pot să vorbesc așa de bine cu ele și, din cauza asta, am venit să învăț”, spune el.

Însă mai există un motiv pentru care Christopher Vîrlan vrea să învețe românește. Absolvent al unei facultăți olandeze de Inginerie Logistică, el își caută acum un job în țara în care s-au născut părinții săi.

Întreaga poveste, în ediția de mâine a newsletter-ului „Partea Bună”.