„Nașul AI” avertizează că giganții tech nu pot face profit decât dacă înlocuiesc munca umană cu inteligența artificială / „Nu probabil. Nu posibil. Trebuie”

Geoffrey Hinton este unul dintre cei doi laureați ai Premiului Nobel pentru Fizică din 2024, FOTO: Chris Young / AP / Profimedia

Logica economică a revoluției AI nu permite prea mult spațiu pentru forța de muncă umană, spune Geoffrey Hinton, informaticianul laureat al premiului Nobel care a contribuit la inventarea tehnologiei din spatele ChatGPT, potrivit Fortune.

Într-un interviu acordat vineri emisiunii Wall Street Week de la Bloomberg TV, Geoffrey Hinton a afirmat că modalitatea evidentă de a câștiga bani din investițiile în AI, în afară de perceperea de taxe pentru utilizarea chatboților, este înlocuirea muncii umane cu ceva mai ieftin.

„Pentru a câștiga bani, va trebui să înlocuiți munca umană”, a spus Hinton. „Nu probabil. Nu posibil. Trebuie”.

Hinton, a cărui activitate i-a adus un premiu Nobel și porecla de „nașul AI”, a adăugat că, deși unii economiști subliniază că tehnologiile disruptive anterioare au creat, dar și distrus locuri de muncă, nu este clar pentru el dacă inteligența artificială va face același lucru.

„Cred că marile companii mizează pe faptul că AI va înlocui masiv locurile de muncă, pentru că acolo se vor face mulți bani”, a spus el.

Comentariile sale contrazic afirmațiile directorilor executivi care susțin că AI va „completa” doar munca angajaților, potrivit Bloomberg. Având în vedere că Microsoft, Meta, Alphabet și Amazon vor cheltui anul viitor o sumă record de 420 de miliarde de dolari pentru investiții legate de AI, în creștere față de 360 de miliarde de dolari, Hinton afirmă că calculele nu se potrivesc, cu excepția cazului în care aceste sisteme vor prelua sarcinile îndeplinite în prezent de oameni.

Între timp, OpenAI a anunțat în ultimele săptămâni acorduri de infrastructură în valoare totală de 1 trilion de dolari cu companii din ecosistemul AI, precum Nvidia, Broadcom și Oracle.

În luna septembrie, tot Hinton avertiza că AI „va crea șomaj masiv și o creștere uriașă a profiturilor”, atribuind acest lucru sistemului capitalist. O analiză confirmă spusele lui. De la lansarea ChatGPT, numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut cu aproape 30%, companii precum Amazon reducând zeci de mii de posturi sub pretextul „creșterii eficienței”.

În ciuda potențialelor dezavantaje pentru lucrători, Hinton vede și beneficii ale AI. Întrebat dacă ar opri dezvoltarea AI dacă s-ar putea întoarce în timp, el a răspuns: „Nu este ca armele nucleare, care sunt bune doar pentru lucruri rele”

„Este o decizie dificilă, deoarece (AI) poate aduce beneficii enorme în domeniul sănătății și al educației. Va aduce beneficii enorme și, de fapt, dacă te gândești ajut[ la creșterea productivității în multe, multe industrii, ar trebui să fie un lucru bun. În cele din urmă, problema nu se datorează AI în sine, ci a modului în care organizăm societatea”, a spus informaticianul.