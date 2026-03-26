Natasha Bedingfield vine să cânte în România pentru prima oară

Natasha Bedingfield, fotografiată în timpul unui concert pe care l-a susținut la Sao Paolo în septembrie 2025, FOTO: LEOFRANCO / Backgrid USA / Profimedia

Cântăreața britanică Natasha Bedingfield va susține primul său concert în România pe 17 august 2026, la Arenele Romane din București, anunță ARTmania și Barracuda Music într-un comunicat de presă publicat joi.

Artista din Marea Britanie este probabil cel mai cunoscută pentru piesa sa „Unwritten”, care a devenit un hit global în anii 2000, nominalizat la Grammy și un titlu de referință al culturii pop.

Piesa a cunoscut o nouă popularitate la două decenii de la lansare, devenind virală pe TikTok și revenind în topuri după includerea sa în filmul „Anyone But You” din 2023, cu Sydney Sweeney și Glen Powell în rolurile principale.

„Nu am mai văzut un montaj ca acesta într-un film, a fost cu adevărat o scrisoare de dragoste a regizorului pentru piesă. Sunt sigură că actorii au fost destul de nedumeriți când au trebuit să cânte ‘Unwritten’ la finalul fiecărei scene. Nu cred că oamenii au descoperit pur și simplu ‘Unwritten’. Majoritatea celor care au văzut filmul o știau deja, așa că atunci când au mers la cinema, au ieșit cântând-o și au postat, ceea ce a adus piesa către și mai mulți ascultători”, a declarat Bedingfield, citată în comunicat.

Ce spune Natasha Bedingfield înainte să vină în românia

Printre celelalte piese cunoscute ale sale se numără „Pocketful of Sunshine”, „Love Like This”, „Soulmate” sau „These Words”, Bedingfield având peste un miliard de ascultări pe Spotify.

„Mă simt atât de binevenită când oamenii îmi spun cum copilul lor interior se vindecă în timp ce eu cânt. Vreau să întruchipez ideea de a ieși din tipare și de a crea dincolo de limite. Vreau să urmez sfaturile propriilor mele cântece, nu doar să joc la sigur sau să lansez piese care sună la fel”, a mai afirmat Bedingfield, acum în vârstă de 44 de ani, în comunicat.

Concertul său de la Arenele Romane este organizat de către ARTmania și Barracuda Music. Biletele sunt deja disponibile online și în rețeaua Eventim.

Prețul unui bilet în picioare este de 260 de lei, iar unul pe scaun este de 300 de lei.