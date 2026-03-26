NATO dă asigurări că armele destinate Ucrainei și plătite de europeni nu sunt redirecţionate spre Orientul Mijlociu

NATO a asigurat joi că toate armele americane destinate Ucrainei, finanțate de aliații Kievului printr-un program special NATO, au fost livrate sau continuă să fie livrate către armata ucraineană.

Reacția vine după ce ziarul Washington Post a scris că Pentagonul analizează dacă să redirecționeze arme destinate inițial Ucrainei către Orientul Mijlociu, întrucât războiul dus de Israel și SUA împotriva Iranului pune presiune pe stocurile și pe aprovizionarea unora dintre munițiile cele mai importante ale armatei americane, relatează Reuters, conform Agerpres.

„Tot ceea ce aliații și partenerii NATO au plătit prin intermediul PURL a fost livrat sau continuă să fie livrat Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, referindu-se la programul denumit „Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”.

După preluarea mandatului de președinte al SUA în ianuarie anul trecut, Donald Trump nu a mai aprobat niciun nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, adică donații, dar a continuat livrarea de arme și muniții în baza ajutorului deja aprobat de predecesorul său democrat Joe Biden.

Între timp, printr-o înțelegere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a găsit o modalitate care să-i convină pentru a continua susținerea militară a Ucrainei în războiul cu Rusia, dar prin care acest ajutor să fie suportat financiar de europeni. Așa a apărut inițiativa PURL, acronimul în limba engleză al mecanismului „Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”, prin care statele europene cumpără din SUA arme și muniții destinate armatei ucrainene.