NATO ia în calcul să renunțe la summiturile anuale. Unele voci arată spre Trump

Alianța Nord-Atlantică ia în considerare să renunțe la recenta practică a summiturilor anuale, conform declarațiilor făcute de șase surse pentru Reuters. Două dintre ele l-au indicat drept factor pe președintele american Donald Trump, care i-a criticat constant pe aliați, cel mai recent acuzându-i că nu au sprijinit Statele Unite în războiul împotriva Iranului.

Frecvența summiturilor NATO a variat în cei 77 de ani de istorie ai alianței, practica reuniunilor anuale fiind una recentă.

Începând din 2021, liderii statelor NATO au avut câte un summit în fiecare an și vor avea unul și în 2026, în perioada 7-8 iulie, când se vor reuni în Turcia, la Ankara.

Unele state NATO pledează, însă, pentru o reducere a frecvenței, au declarat – cu condiția anonimatului – un oficial european de rang înalt și cinci diplomații, toți provenind din state membre.

Două dintre surse l-au indicat pe Trump drept factor, iar Reuters a scris că astfel ar fi evitată o întâlnire potențial tensionată în ultimul an al actualului lider american la Casa Albă. Alte surse au spus că sunt în joc considerații mai largi.

NATO ia în calcul să nu organizeze summitul în 2028

Un diplomat a spus că summitul din 2007, programat să se desfășoare în Albania, probabil va avea loc în toamnă, dar că NATO ia în calcul să nu organizeze niciun summit în 2028, ultimul an calendaristic plin al lui Donald Trump la Casa Albă.

Alt diplomat a afirmat că unele țări insistă să organizeze summituri la fiecare doi ani, dar a precizat că nu a fost luată o decizie și că ultimul cuvânt îi va aparține secretarului general, Mark Rutte.

Răspunzând la o întrebare primită din partea Reuters, un oficial din cadrul NATO a afirmat că alianța „va continua să țină întâlniri regulate ale șefilor de stat și de guvern, iar între summituri aliații din NATO vor continua să se consulte, să planifice și să ia decizii cu privire la securitatea noastră comună”.

Presiune pentru rezultate atrăgătoare

Unii diplomați și analiști susțin de multă vreme că summiturile anuale creează presiune pentru rezultate atrăgătoare, care distrag atenția de la planificarea pe termen lung.

„Mai bine să avem mai puține summituri decât summituri proaste”, a spus un diplomat.

Calitatea discuțiilor și a deciziilor este adevărata măsură a puterii alianței, a afirmat un alt diplomat.