NATO mută rapid pe Flancul Estic: Forțele românești din Lituania se întorc acasă și Spania trimite la baza Kogălniceanu 7 avioane de vânătoare F-18 și 200 de militari

Tensiunea din zona noastră nu a rămas fără răspuns. Cele trei drone rusești doborâte în România și racheta rusească care a făcut un crater în Polonia au adus o decizie comunicată public de NATO.

Forțele aeriene italiene, spaniole și turce vor desfășura avioanele de vânătoare pentru a contribui la protejarea și întărirea spațiului aerian al NATO de-a lungul Flancului Estic, a anunțat Alianța Nord-Atlantică, într-o decizie în urma căreia în România vor fi desfășurate noi capacități militare.

Astfel, Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța șapte avioane de vânătoare F-18 și trei elicoptere NH-90, alocate misiunilor de combatere a dronelor. De asemenea, vor veni aici și 200 de soldați din cadrul Forțelor Aeriene Spaniole.

Totodată, avionele de luptă F-16 ale armatei române, dislocate în Lituania, vor reveni în țară.

„Scopul nostru este clar”

„Această desfășurare marchează trecerea de la misiunea NATO de poliție aeriană la un rol mai amplu de apărare aeriană, menit să asigure o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă (IAMD) al Alianței, în zona de responsabilitate a NATO”, a transmis Alianța Nord-Atlantică, într-un comunicat oficial.

„Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea aliată, să protejăm spațiul aerian al NATO și să consolidăm poziția Alianței pe flancul estic”, subliniază NATO.

Mutări în România, Estonia și Lituania

Turcia desfășoară pentru prima dată aproximativ 80 de membri ai personalului său și cinci avioane de vânătoare F-16 în Estonia, la baza aeriană Amari. Ultima lor misiune de poliție aeriană în regiunea baltică a avut loc acum 20 de ani, când forțele turce au fost desfășurate la baza aeriană Šiauliai din Lituania. Forțele Aeriene Turce vor prelua misiunea de la Forțele Aeriene Portugheze, care sunt desfășurate în Estonia din luna martie a acestui an.

Forțele Aeriene Italiene se vor desfășura la baza aeriană Šiauliai din Lituania cu patru avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon și peste 100 de membri ai personalului, în calitate de națiune contribuitoare la securitatea spațiului aerian baltic, menționează NATO. Acestea vor prelua misiunea de la Forțele Aeriene și Spațiale Franceze, care au fost națiunea coordonatoare, alături de Forțele Aeriene Române, în Lituania începând din martie 2026.

Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, România, șapte avioane de vânătoare F-18 și aproximativ 200 de membri ai Forțelor Aeriene și Spațiale spaniole, un avion A400M care va asigura sprijinul pentru realimentarea în zbor, precum și trei elicoptere NH-90 în faza finală a desfășurării, alocate sarcinilor de combatere a dronelor (C-UAS), în cadrul misiunii de apărare aeriană consolidată, ceea ce subliniază „angajamentul lor constant în protejarea flancului estic”, conform informării transmise de NATO.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române și una dintre cele mai mari și active facilități militare ale NATO pe flancul estic al Alianței.

Baza de la Kogălniceanu este și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul țării noastre. Potrivit surselor HotNews.ro, în luna martie în România erau dislocați aproximativ 1.100-1.200 de militari americani, iar majoritatea, aproximativ 700, erau la baza de la Kogălniceanu.

Mesajul comandantului spaniol

„Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea aliată, să protejăm spațiul aerian al NATO și să consolidăm poziția Alianței pe flancul estic”, a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol, care a adăugat: „Spania se alătură acestei misiuni ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică care necesită prezență, pregătire și credibilitate.”

După activarea operațiunii „Eastern Sentry” („Santinela Estică”) în luna septembrie a anului trecut, misiunea de apărare aeriană a NATO „continuă să consolideze sistemele noastre integrate de apărare aeriană și antirachetă la nivelul întregii Alianțe – pentru a face față amenințărilor emergente și viitoare”, mai spune Alianța.

„În timp ce poliția aeriană era orientată în principal către protecția împotriva aeronavelor cu și fără pilot aflate în zbor, cadrul de apărare aeriană protejează teritoriul NATO împotriva întregii game de amenințări din toate domeniile, inclusiv cele reprezentate de sistemele aeriene cu și fără pilot și de rachetele de croazieră, precum și de rachetele balistice. Acest lucru oferă NATO o mai mare flexibilitate pentru a răspunde la schimbările din mediul de securitate”, a mai transmis NATO.

Conform Alianței, apărarea aeriană presupune utilizarea unei abordări pe mai multe niveluri, la 360 de grade, cu mijloace și capabilități disponibile în toate domeniile operaționale. Aceasta include aeronave de alertă de reacție rapidă (QRA), sisteme de apărare aeriană și antirachetă bazate pe mare și la suprafață (SBAMD) și sisteme de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS).