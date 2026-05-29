NATO, prima reacție după ce o dronă s-a prăbușit pe blocul din Galați. „Condamnăm imprudența Rusiei”

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis vineri, după ce o dronă a explodat pe un bloc din centrul Galaţiului, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române.

„În această dimineață, un bloc din România a fost lovit de o dronă, în timp ce Rusia a atacat infrastructura Ucrainei în apropierea graniței. Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române. Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să ne consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a scris HArt pe X.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri că autoritățile au certitudinea în acest moment că este o dronă rusească cea care a explodat în Galaţi, conform News.ro.

Șefa diplomației române a mai spus că este un incident de o gravitate majoră şi preşedintele va veni cu un anunţ, pe parcursul zilei de astăzi.