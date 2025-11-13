NATO renunță la constructorul american Boeing pentru înlocuirea avioanelor sale AWACS

NATO a decis să renunțe la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS, după retragerea părții americane din program, a informat joi Ministerul olandez al Apărării, potrivit AFP.

„Olanda, în mod concertat cu mai multe țări partenere, au renunțat la achiziția a șase aparate Boeing E-7 Wedgetail”, care urmau să înlocuiască aparatele Boeing E-3A, utilizate de NATO ca avioane de recunoaștere aeriană AWACS, a indicat ministerul olandez într-un comunicat.

Aceste aparate de zbor vor aștepta sfârșitul duratei lor de viață în 2035.

„Avioanele trebuie înlocuite, e clar. Acest proces este prin urmare în curs și eu voi face totul pentru a mă asigura că vom accelera acest proces”, a declarat la rândul său, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, de la baza aeriană din Geilenkirchen, în Germania, unde sunt staţionate avioanele AWACS.

Secretarul de stat olandez pentru apărare Gijs Tuinman nu a precizat ce alt constructor ar putea înlocui Boeing, subliniind cu toate acestea „importanța de a investi în industria europeană”, potrivit aceluiași comunicat.

În noiembrie 2023, NATO și-a anunțat intenția de a înlocui flota sa de AWACS cu șase aparate Boeing E-7A, însă în final a renunțat ca urmare a retragerii părții americane din acest program de înlocuire, anunțată în iulie acest an.