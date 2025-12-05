NATO vrea să fie „proactivă” în fața „amenințărilor hibride” ruse, spune comandantul militar al alianței

NATO trebuie să fie pregătită să răspundă la tot mai multele amenințări hibride pentru a apăra teritoriul statelor membre, a declarat principalul comandant militar al alianței, joi, potrivit Reuters și AFP.

Amenințările militare se referă atât la tactici militare, cât și non-militare, menite să submineze securitatea unui adversar, iar în general presupun inclusiv atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, acțiuni de sabotaj împotriva infrastructurii esențiale, utilizarea de drone sau grupuri armate neconvenționale.

„Amenințările hibride reprezintă o problemă reală și cred că putem anticipa că se vor întâmpla mai multe de incidente de acest gen”, a afirmat Alexus Grynkewich, general al Forțelor Aeriene ale SUA și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, în cadrul unor declarații de presă făcute la sediul militar al alianței de lângă orașul belgian Mons.

„Nu ne subimnează unitatea”

Pe fondul îngrijorărilor tot mai mari, unele state NATO au pledat pentru o abordare mai agresivă în răspunsul la operațiunile Moscovei.

„Acest lucru nu reprezintă o amenințare existențială la adresa a nimic din ceea ce face alianța. Nu ne subminează unitatea. Suntem capabili să răspundem și să gestionăm acest lucru”, a adăugat generalul.

Vorbind despre recentele incidente din Europa, Grynkewich a spus că o parte dintre acestea sunt nesăbuite, iar unele dintre ele sunt intenționate. El a menționat că este important să se spună cine se află în spatele incidentelor hibride, precum și că alianța știe că Rusia este autoarea în unele dintre cazuri.

„Ne gândim și să fim proactivi… Dacă Rusia încearcă să ne dea dileme, atunci poate că există modalități prin care am putea să le dăm și noi dileme”, a declarat generalul american, adăugând că NATO este o alianță defensivă și „nu există nimic ofensiv în legătură cu asta”.

Rusia neagă constant acuzațiile conform cărora se află în spatele incidentelor cu drone sau al atacurilor cibernetice care afectează țările occidentale. De asemenea, neagă orice planuri de a ataca NATO, care a furnizat arme, informații și alte tipuri de asistență Ucrainei în contextul războiului lansat de Moscova în februarie 2022.