Naufragiul din largul Ciprului: Căpitanul feribotului şi şapte membri ai echipajului, arestaţi / Noul bilanț al victimelor

Căpitanul feribotului care a naufragiat duminică, precum şi alți şapte membri ai echipajului, au fost arestaţi, a anunţat prim-ministrul Republicii Turce a Ciprului de Nord, Unal Ustel, conform News.ro. Potrivit oficialilor, bilanţul tragicului accident a crescut la cel puţin nouă morţi.

„Nu va exista nicio muşamalizare”, a spus Ustel, după deschiderea unei anchete.

Nava se deplasa din portul Kyrenia, situat în nordul Ciprului divizat, către portul Taşucu din Turcia şi transporta aproximativ 270 de pasageri în momentul în care s-a răsturnat.

Deputatul Sami Ozuslu, din Partidul Republican Turc, a declarat pentru The Guardian că numărul victimelor a crescut. „Din păcate, aflăm acum că sunt nouă sau zece morţi”, a spus el.

„Am întâlnit astăzi, mai devreme, la spitalul central din Nicosia, numeroşi oameni, rude, care îşi căutau membrii familiei printre cei dispăruţi”, a precizat oficialul după ce a vizitat spitalul împreună cu o delegaţie a partidului de guvernământ. „Toată lumea era în stare de şoc.”

Ozuslu a dezvăluit de asemenea că trei copii se aflau la terapie intensivă, adăugând: „Se află la terapie intensivă, dar par să fie în afara pericolului”.