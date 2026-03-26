Navă cu petrol rusesc, atacată de o dronă în Marea Neagră. O explozie s-a produs pe punte

Un cargobot, sub pavilionul Sierra Leone și operat de o companie turcă, a fost lovit joi dimineață de un vehicul de suprafaţă fără pilot, în Marea Neagră în apropiere de Istanbul, au anunțat autoritățile turce citate de news.ro.

„Credem că este vorba de un atac cu ajutorul unei drone navale. Această explozie (…) a vizat în mod specific sala maşinilor”, a declarat ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, la postul privat de televiziune 24 TV.

„Pot spune că o navă sub pavilion străin, operată de o companie turcă, care încărcase ţiţei din Rusia, a raportat o explozie în sala motoarelor după miezul nopţii către centrul nostru de apeluri de urgenţă”, a declarat ministrul

Ministrul nu a spus dacă atacul asupra petrolierului M/T Altura, care naviga sub pavilionul Sierra Leone, a avut loc în apele teritoriale turce, dar presa locală a relatat că incidentul s-a produs la mai puţin de 30 de kilometri de strâmtoarea Bosfor.

„Am trimis unităţile necesare la faţa locului şi monitorizăm situaţia”, a adăugat Uraloglu.

Potrivit datelor de urmărire a navelor, petrolierul de dimensiuni Suezmax era încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de ţiţei Urals provenit din Novorossiisk.

Nava Altura este sancţionată de Marea Britanie şi de UE, dar nu şi de SUA.

Conform portalului turc de ştiri maritime HaberDenizde, a avut loc o explozie pe puntea petrolierului, iar sala motoarelor a fost inundată.

Nu au existat informaţii imediate cu privire la victime.

În decembrie, Turcia a fost martora unei serii de incidente de securitate legate de conflictul dintre Rusia şi Ucraina, preşedintele Recep Tayyip Erdogan avertizând că Marea Neagră riscă să devină o „zonă de confruntare” între părţile beligerante.

Turcia, a cărei coastă nordică se învecinează cu Ucraina şi Crimeea anexată, a menţinut relaţii strânse atât cu Kievul, cât şi cu Moscova, de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.