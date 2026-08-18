Navă lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz imediat după prăbușirea acordului SUA-Iran

Incidentul a avut loc luni, în timp ce nava ieșea din Strâmtoarea Ormuz, impactul provocând avarii la sala motoarelor și rănirea unui membru al echipajului, potrivit CNN.

Strâmtoarea Ormuz, delimitată de Iran la nord și de Oman la sud, este un punct crucial pentru comerțul global, iar pe acolo treceau aproximativ o cincime din transporturile maritime de petrol.

Nava a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în timp ce „efectua un tranzit de ieşire” pe această cale navigabilă strategică, a declarat Organizaţia britanică pentru operaţiuni comerciale maritime (UKMTO), după ce a primit o sesizare privind incidentul.

„Impactul a provocat avarii la sala motoarelor şi a dus la rănirea unui membru al echipajului. Restul echipajului este asistat în prezent de Paza de Coastă din Oman”, a precizat organizaţia.

Traficul în zonă este foarte scăzut din cauza riscurilor: doar trei nave comerciale au trecut prin strâmtoare în ultimele 24 de ore, conform datelor de luni ale MarineTraffic.

Președintele american Donald Trump a amenințat luni că va bombarda Omanul dacă blochează un eventual acord privind transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz. „Dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda de îi ia naiba”, a spus el. Liderul de la Casa Albă mai amenințase recent că ar putea declara strâmtoarea „teritoriu al Statelor Unite”.

Omanul nu a răspuns public la ameninţările repetate ale preşedintelui Trump.

Sâmbătă, Iranul a anunțat că a ajuns la un acord cu Omanul pentru o rută maritimă sigură prin Strâmtoarea Ormuz, după săptămâni de negocieri tehnice. Ministrul iranian de externe susținea atunci că Teheranul și Muscatul continuă discuțiile pe alte chestiuni, dar că acordul pentru siguranța transporturilor maritime este separat, conform Iran International.

Acordul SUA-Iran a expirat

Luni s-a încheiat fereastra de 60 de zile în care, în baza unui memorandum de înțelegere convenit în iunie, Statele Unite și Iranul ar fi trebuit să ajungă la un acord final de pace. Termenul s-a scurs fără a fi anunțate planuri concrete pentru încheierea războiului.

În aceste luni trebuiau purtate negocieri cu privire la viitorul programului nuclear iranian și la ridicarea sancțiunilor care vizează Iranul. Cu toate acestea, armistițiul de 60 de zile a fost marcat de încălcări. Iranul a început să atace nave în Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite au lovit ținte iraniene.