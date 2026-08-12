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Navigatorii de pacienți te ajută să găsești soluții

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De câțiva ani, în România există o nouă profesie care poate oferi un ajutor crucial persoanelor cu cancer sau cu o boală cronică: navigatorii de pacienți. 

  • Deși spitalele publice încă nu au cadrul legal pentru a-i angaja, există asociații care oferă gratuit acest ajutor modern.
  • Practic, navigatorul te eliberează de o bună parte a efortului birocratic și medical, atât pe tine, pacient, cât și pe cei apropiați. Dar sunt și lucruri pe care nu le face.
  • Un pacient internat poate să desemneze un navigator să-l reprezinte în relație cu acel spital și cu autoritățile (Casa de Sănătate sau Ministerul), pe perioada internării.
  • Unde poți găsi navigatori.

Navigatorul de pacienți a apărut în SUA în anii ’90, pentru a lupta cu disparitățile în îngrijirea bolnavilor de cancer.