Navigatorii de pacienți te ajută să găsești soluții

Navigatorul de pacienți a apărut în SUA în anii ’90, pentru a lupta cu disparitățile în îngrijirea bolnavilor de cancer.

De câțiva ani, în România există o nouă profesie care poate oferi un ajutor crucial persoanelor cu cancer sau cu o boală cronică: navigatorii de pacienți.

Dar azi există navigatori pentru mai multe afecțiuni și pentru diferite segmente din traseu, de la prevenție, la paliație.

Ce este un navigator de pacienți?

Este o punte la intersecția dintre sistemul medical, pacient, familie și sistemul de asigurări sociale, care ar trebui să ghideze o persoană nou-diagnosticată prin experiența bolii.

Nu e obligatoriu să aibă pregătire medicală, dar este esențial să fi absolvit un program de formare acreditat, la noi sau în străinătate.

Ce face un navigator de pacienți?

nu se substituie medicului, ci este o interfață între acesta și pacient;

e responsabil să-i explice corect informații medicale;

îl ajută să găsească variante de tratament în țară și/sau în străinătate, să facă programări și să pregătească dosarul medical;

îl ajută să găsească medici de alte specialități pentru evaluările inițiale, pentru că nu în toate spitalele există echipe multidisciplinare de management al bolii oncologice;

îl ajută să acceseze alte tipuri de îngrijire și resurse (transport, cazare, consiliere psihologică, nutrițională, kinetoterapie, paliație și hospice), și asta pentru că nevoile unui pacient și ale familiei depășesc întotdeauna zona medicală;

foarte important: conform legii din România, un pacient internat poate chiar să desemneze un navigator să-l reprezinte în relație cu acel spital și cu autoritățile (Casa de Sănătate sau Ministerul), pe perioada internării – poți citi mai multe aici. Și asta e esențial, pentru că navigatorul știe și drepturile pacientului, și ce documente să ceară și să depună.

Pe scurt, un navigator găsește soluții și îi câștigă timp pacientului, dar și medicului (pentru că cel dintâi vine cu un dosar medical bine organizat și, fiind informat, acceptă mai ușor tratamentul).

Ce nu face un navigator

Nu îi dă bani direct pacientului, nu îi găsește sponsori și nu plătește servicii în numele lui. Dacă se implică sau nu în campanii publice de fundraising e o discuție, unii o fac, majoritatea nu.

Unde găsești un navigator de pacienți?

Navigatorii pot fi angajați ai unui spital (public sau privat), ai unei asociații sau pot lucra pe cont propriu, pro bono sau pentru un tarif fix, indiferent cât durează până se rezolvă nevoia pacientului.

Cel mai simplu, poți găsi un navigator în Registrul Navigatorilor, creat anul trecut de asociația profesională COMPAS, care reunește doar navigatori calificați, cu mențiunea că Registrul nu are valoare de lege: poți profesa și fără să fii înscris, și poți fi în Registru, fără să profesezi – în cazul ăsta, nu vei găsi datele de contact pe site, doar numele.

O altă variantă e programul Navicare, al Fundației Metropolis, unde îți completezi datele și nevoia pe care o ai și vei fi contactat de un navigator calificat (serviciu gratuit).

Sau poți căuta prin intermediul asociațiilor de pacienți un navigator care lucrează pe cont propriu.

De ce nu au spitalele de stat navigatori de pacienți?

Pe de o parte, pentru că legea e învechită: navigatorul nu e recunoscut ca profesie în sistemul medical public și nici în legea salarizării unice, așa încât spitalele nu îi pot nici angaja, nici plăti până când aceste două reglementăru nu se schimbă.

Cu toate astea, există un spital public care a studiat legea și a angajat un navigator de pacienți: Spitalul Județean de Urgență Sibiu. „Întâmplător” sau nu, trei angajați ai spitalului făcuseră cursul de navigatori la Facultatea de Biologie și înțeleseseră relevanța.

Spitalul a cerut ordonatorului de credite, Consiliul Județean, să înființeze postul în statul de funcții și l-a scos la concurs. Salariul este, conform unei Anexe la Legea salarizării, egal cu al unei asistente cu studii superioare.

Cum devii navigator de pacienți certificat?

Profesia există în Codul Ocupațiilor (COR) din 2017, dar de abia în ultimii ani am început să auzim de navigatori, pentru că în spitalele de stat ei nu există, iar cele private au început recent să-i promoveze.

Aici e o întreagă discuție dacă aceia sunt navigatori în adevăratul sens al cuvântului sau mai degrabă concierge medicali care te orientează în interiorul rețelei lor.

Ca să te poți angaja ca navigator de pacienți, îți trebuie obligatoriu:

facultate

cinci ani de experiență de muncă, în orice domeniu, sau doi în sănătate,

asistență socială sau management de caz (se acceptă și voluntariatul)

plus un program de calificare autorizat de Ministerul Muncii, care durează câteva luni.

Poți face cursul la un formator autorizat (precum Amazonia Navigators) sau poți urma cursul post-universitar de la Facultatea de Biologie a Universității din București. Înscrierile încep în octombrie.

Deși în ultimul an au apărut două organizații cu scopul de profesionalizare a breslei (COMPAS și Ordinul Navigatorilor), mai e nevoie de un cod deontologic și un mod de a sancționa derapajele (de exemplu, navigatori care influențează pacienții să nu facă tratament). Iar pentru asta ar trebui un for precum Colegiul Psihologilor, cu autoritate stabilită prin lege.

O versiune mai amplă a articolului a apărut în publicația Foaia de observație, în cadrul burselor pentru jurnalism despre filantropie, program realizat de Asociația pentru Relații Comunitare și susținut de Lidl România.