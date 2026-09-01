„Ne-a trezit o bubuitură foarte puternică”. Momentul în care rușii au atacat frontiera României cu Ucraina, filmat din Isaccea

Ruşii au atacat cu drone, în timpul nopții, punctul de trecere pentru transportul cu feribotul Orlivka, situat la graniţa Ucrainei cu România, au anunțat autoritățile locale, citate de Reuters și Ukranska Pravda.

„În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul «Orlivka», situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare”, a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei, citată de presa de la Kiev, preluată de News.ro.

Punctul de trecere a frontierei este temporar închis, iar formalităţile de trecere a cetăţenilor şi a mijloacelor de transport prin Orlivka au fost suspendate temporar în urma atacului.

Mijloacele de transport sunt redirecţionate către alte puncte de trecere a frontierei. Situaţia a fost comunicată părţii române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean.

Ulterior, reprezentanții Gărzii de Coastă din țara noastră au anunțat că trecerea cu bacul este suspendată momentan.

„Garda de Coastă informează participanţii la traficul transfrontalier că, în data de 01.09.2026, ca urmare a incidentelor produse în cursul nopţii pe teritoriul ucrainean, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Orlivka, trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, este suspendată temporar”, au transmis, marţi, reprezentanţii Gărzii de Coastă, citați de News.ro.

Aceştia au precizat că vor reveni cu actualizări imediat ce trecerea cu bacul va fi reluată în condiţii normale.

Influencerița culinară Gina Bradea, care locuiește în Isaccea, a filmat în timpul nopții momentul atacului de la graniță.

„Cu câteva minute înainte de ora 1 noaptea ne-a trezit o bubuitură foarte puternică! La scurt timp, încă una. Am ieșit afară speriați, nu se vedea nimic spre port. Nu a durat mult și a început să se audă antiaeriana”, a scris Bradea într-un mesaj pe Facebook.



„Mi-e frică să mai dorm”, a mai spus ea în postarea de azi-noapte.

Ulterior, marți dimineața, influencerița a adăugat: „Doar am filmat și am arătat prin ce trecem noi, cei care stăm la frontieră. Nu e prima dată, așa este. Dar teama ne cuprinde de fiecare dată.”

Nu este prima data când rușii atacă un punct de trecere al frontierei. În urmă cu o săptămână, trupele ruse au lovit cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere Vinohradivka, situat la graniţa cu Republica Moldova.

Iar pe 21 august dronele rusești au avariat un alt punct de trecere a frontierei cu Moldova, Tabaki, situat în regiunea Odesa din sudul Ucrainei.