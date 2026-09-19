„Ne-a trimis poze cu nasul spart”. Un antreprenor român găsise afacerea perfectă în Mongolia, o aplicație care a ajuns rapid în top. Visul s-a terminat abrupt

Antreprenorul Dan Boabeș și partenerii săi ajunseseră în Mongolia cu sentimentul că, de data aceasta, aveau toate cărțile bune în mână. Știau să construiască aplicații, știau să lanseze proiecte și aveau deja experiența unor încercări făcute pe alte piețe. Mai mult, își găsiseră și un partener local foarte puternic: ministrul Minelor.

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