Războiul untului cu margarina. Dezbaterea stârnită de atacul co-fondatorului „Mița biciclista” la patronul merdenelei din Piața Amzei. „Nu cred că sunt produse pentru o clasă inferioară a societății”

Edmond Niculușcă, administratorul și co-fondatorul localului „La Mița Biciclista”, a postat un clip pe rețelele sociale în care apare în fața patiseriei lui Nea Mihai din Piața Amzei, aflată la 150 de metri de localul pe care el în administrează.

„Toți cunoaștem tipul acesta de om: e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză”, spune unul dintre administratorii localului „La Mița Biciclista”, într-un videoclip filmat chiar în fața patiseriei din Piața Amzei.

„Margarină și spărtură de brânză”

„Toți cunoaștem tipul acesta de om: e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu îl judec: cu margarină am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut”, spune Edmond Niculușcă în videoclip.

„Nea Mihai, ești regele nostru”

În 16 ore de la postare, videoclipul a adunat mai multe comentarii decât aprecieri. S-au adunat peste 1.300 de comentarii pe Instagram și peste 300 pe Facebook.

„Mananca le tu, fra. Spor. Nea Mihai, ești regele nostru”, a scris, spre exemplu, Dragoș Neacșa, creator de conținut cu peste 120.000 de urmăritori, care deține lanțul de restaurante „Suta de Grame”.

„Facem coadă”

Alte comentarii critică modul „arogant” și „elitist” al discursului lui Edmond Niculușcă și menționează că mulți clienți aleg aceste produse tocmai pentru că patiseria este „un simbol al orașului și al centrului care a rezistat în timp și e sănătos să ai o varietate de servicii care poate răspunde tuturor segmentelor sociale și tipurilor de indivizi”.

„La Nea Mihai e experiența, e istorie, e bucuria de a fi liber în oraș”, este un alt comentariu care a adunat aproape 1.000 de aprecieri.

„Nea Mihai, pune mai multe merdenele (d’alea cu margarină) la făcut..facem coadă până la mitzu, mitzi, mitza, bicicleta sau cum le-or fi numele”, a scris o altă persoană la postare.

„Nu fac eu diferența dintre unt și margarină la covrigi și pateuri”

Vineri, la ora 11.30, la Nea Mihai, erau aproximativ cinci oameni la coadă. Merdenele, care costă 8 lei, erau cele mai cumpărate.„Iau că sunt bune și e aproape de locul de muncă”, a spus o femeie care a cumpărat șase.

Coadă la Patiseria Amzei, vineri în jurul orei 11.30

„Nu cred că margarina înseamnă că sunt produse pentru o clasă inferioară a societății”, a continuat ea, când a fost întrebată despre principala critică adusă patiseriei.

Un bărbat, îmbrăcat la costum, spune și el, cu o merdenea în mână, că le cumpără pentru că „sunt bune”. „Nu fac eu diferența dintre unt și margarină la covrigi și pateuri”, a mai adăugat el.

Cum răspunde patiseria: „O să ne vedem cum știm noi de treabă”

Nea Mihai nu era încă la patiserie. Nepotul său, George Gheorghe, care muncește în același loc, a spus la telefon, că a văzut clipul și „impactul pozitiv și negativ” pe care l-a avut.

„Vreau să stăm departe de chestia asta, credeți-ne. Nu vreau să par arogant, dar nu vreau să intru în discuția asta cu nimeni. O să rămânem în banca noastră și o să ne vedem cum știm noi de treabă”, a spus George Gheorghe, în dialogul cu HotNews.

Edmond Niculușcă nu a răspuns încă la apelurile și mesajele redacției.

Nea Mihai și Mița Biciclista, două afaceri diferite, cu venituri diferite

Nea Mihai este o patiserie de cartier, la parterul unei clădiri. Nu are scaune, nu are mese. Se vine, se cumpără și se pleacă. Oficial, se numește Patiseria Amzei, dar în oraș este cunoscută sub numele de patiseria lui Nea Mihai, după numele proprietarului.

Firma care administrează patiseria, Comteia Impex SRL, a raportat în 2025, conform Termene.ro:

cifră de afaceri de peste 3 milioane de lei;

venituri totale de 3,2 milioane;

cheltuieli de aproape 2,6 milioane;

profit net de 542.282 RON.

De partea cealaltă, La Mița Biciclista se descrie drept un „stabiliment creativ”. La parter are un local, cu mai multe locuri. Are meniuri variate – de mic dejun și cină, precum și „Viennoiseries & Cofetărie”, cum scrie pe site. Adică, alte produse de patiserie.

Un croissant cu unt, adică „au beurre” cum scrie în meniu, costă 16 lei. Un croissant cu zmeură, adică „aux framboises” – 26 de lei. La etaj, este un spațiu unde se organizează expoziții.

Amzei District SRL, firma care operează La Mița Biciclista, a avut o cifră de afaceri de aproape 12 milioane de lei în 2025, echivalentul a 2,2 milioane de euro, conform termene.ro.

Profitul raportat este 0, situație creată de diferența dintre veniturile încasate, peste 12 milioane de lei, și cheltuielile totale efectuate în același an – peste 16 milioane de lei. Pierderi totale în 2025: 4,3 milioane de lei.

Cine e Edmond Niculușcă

Astăzi asociat și administrator într-o afacere HORECA, Edmond Niculușcă își are originile în societatea civilă. În 2010 a fondat Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN), ONG care luptă pentru protejarea patrimoniului istoric din București.

A lucrat și pentru Primăria Capitalei, ca director-adjunct al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, unde se ocupa de restaurările și consolidările din București. A demisionat din funcție în martie 2022.