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Edmond Niculușcă și comentarii la videoclipul postat. Foto: Instagram, Shutterstock. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Războiul untului cu margarina. Dezbaterea stârnită de atacul co-fondatorului „Mița biciclista” la patronul merdenelei din Piața Amzei. „Nu cred că sunt produse pentru o clasă inferioară a societății”

Alexandra Nistor, Răzvan Filip, Georgiana Ilie
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„Toți cunoaștem tipul acesta de om: e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză”, spune unul dintre administratorii localului „La Mița Biciclista”, într-un videoclip filmat chiar în fața patiseriei din Piața Amzei.

  • Clipul a stârnit un val de reacții negative în mediul online, cu acuzații de „elitism” și „aroganță” la adresa localului aflat la 150 de metri de patiseria de cartier.
  • Atacul lansat a stârnit și o dezbatere: margarină versus unt în produsele de patiserie.
  • Raluxa Chișbora, brutar la Dorbob Bakery din Oradea, spune într-un dialog cu HotNews că „margarina de acum nu mai e cea din anii ’90”. „Cuvântul e folosit ca o jignire, dar de fapt e un produs diferit”

Edmond Niculușcă, administratorul și co-fondatorul localului „La Mița Biciclista”, a  postat un clip pe rețelele sociale în care apare în fața patiseriei lui Nea Mihai din Piața Amzei, aflată la 150 de metri de localul pe care el în administrează. 