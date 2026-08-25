Negocieri decisive pentru legea salarizării. Nicușor Dan discută acum cu liderii partidelor din fosta coaliţie

Preşedintele Nicuşor Dan a început marți, de la ora 13.00, o nouă discuţie cu liderii partidelor din fosta coaliţie pe legea salarizării, de data aceasta în format online, au declarat surse politice pentru HotNews.

Noile discuții ale lui Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au loc în contextul în care legea salarizării ar trebui promulgată până pe 31 august, pentru ca România să nu piardă cei 770 milioane de euro alocaţi prin jalonul din PNRR.

Luni a avut loc o nouă întâlnire a echipelor tehnice din fiecare partid la Palatul Cotroceni, însă nu există nicio concluzie.

Surse din PSD spun că în continuare ministrul Muncii și ministrul Finanțelor, Dragoș Pîslaru și Alexandru Nazare nu reușesc să cadă de acord pe cât sa le crească salariile angajaților din sistemul bugetar. „Caz închis”, au mai spus surse social-democrate.

Totuși, marți președintele discută cu liderii pentru a le asculta concluziile, părerile, despre proiect, chiar dacă șansele ca legea să fie depusă la parlament până la termenul-limită de 31 august „sunt extrem de mici, spre zero”, potrivit informațiilor HotNews.

De altfel, luni seară, Sorin Grindeanu a declarat la Parlament că crede că e imposibil ca legea să fie adoptată înainte de termenul de 31 august.

„Mi se pare foarte greu, spre imposibil ca acum să mai putem să venim până mâine, poimâine cu o lege care să fie aprobată, promulgată. Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”, a spus Grindeanu.

Reforma salarizării trebuia să fie gata în iunie 2023. De când a fost aprobat programul PNRR și până în prezent, Ministerul Muncii a avut 4 șefi – Raluca Turcan (PNL), Marius Budăi (PSD), Simona Bucura Oprescu (PSD) și Florin Manole (PSD).