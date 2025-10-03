Neregulile din raportul oficial: De ce spune ministrul Sănătății că avizul de funcționare pentru Spitalului de Copii din Iași a fost emis ilegal, iar în secția ATI se intra „ca în gară”

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, care funcționează din anul 1970 în actuala locație, a primit aviz de funcționare de la DSP Iași pentru noua structură, renovată complet, în aprilie 2024. Ministrul Sănătății a anunțat însă joi, după ce a primit primele concluzii ale echipelor de control pe care le-a trimis la Iași, că avizul de funcționare al secției ATI fost emis ilegal.

HotNews a încercat să îi contacteze, joi, pe Cătălina Benchea, fostul director al DSP Iași demis zilele trecute de Alexandru Rogobete, și pe Liviu Stafie, noul director interimar, pentru a clarifica acuzațiile ministrului, conform căruia autorizația de funcționare a fost emisă ilegal. Niciunul dintre cei doi reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Iași nu a răspuns la apelurile redacției.

Corpul de Control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat au descoperit nereguli grave în structura de funcționare a secției de Terapie Intensivă a spitalului, arată raportul de control consultat de HotNews.

Este secția unde, în luna septembrie, 11 copii cu vârsta sub un an s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, iar 7 dintre ei, care sufereau și de alte afecțiuni grave, au murit. Cauzele deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.

Saloane ATI fără apă curentă pentru curățarea și dezinfecția mâinilor

Secția de Terapie Intensivă este organizată în două corpuri de clădire de la etajul 3 al spitalului – corpul A și corpul B – cu câte 22 de paturi fiecare.

Paturile sunt dispuse în rezerve cu câte două, trei sau un pat, însă una dintre principalele nereguli identificate este lipsa lavoarelor cu apă curentă „pentru a se efectua procedura de curătare si dezinfecție a mâinilor”, care sunt obligatorii într-o secție ATI.

De asemenea, echipele de control au constatat că distanța dintre paturile din salon, prevăzută de lege, nu este respectată.

În plus, echipele de control trimise de ministrul Rogobete au constatat însă că nu sunt organizate și dotate următoarele spații, care, conform legii, ar trebui să facă parte din structura secției ATI:

cabinet pentru consult preanestezic și terapia durerii.

sistem de acces controlat în secția ATI,

vestiar-filtru pentru personal, prevăzut cu grup sanitar și duș.

filtru de acces pentru pacienți și vizitatori

spațiu pentru depozitarea aparaturiii, echipamentelor medicale, materialelor sanitare de unică folosință, materiale sanitare sterile de unică folosință, materiale sanitare supuse sterilizării.

boxă pentru colectarea lenjeriei murdare

boxă pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

Alte neconformități identificate în raport:

Nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, stabilite prin lege, distanța dintre paturi de cel puțin 2,5 metri și distanța de 3 – 3,5 metri de la perete.

Sala montare CVC (cateter venos central – n.red.) nu dispune de apă filtrată. Chiuveta existentă care asigură apă curentă rece și caldă nu permite acţionarea cu cotul sau cu piciorul de către personalul medical.

Aparatura și echipamentele medicale sunt depozitate pe holurile de acces de la nivelul secției ATI cât și în camerele de gardă medici.

Materialele sanitare de unică folosință, materiale sanitare sterile de unică folosință, materiale sanitare supuse sterilizării sunt depozitate într-un dulap amplasat pe holul de acces.

La data și ora controlului, în dulapul de depozitare au fost identificate materiale sanitare sterile de unică folosință cu termen de valabilitate depășit.

Un perete neigienizat cu zone deteriorate la nivelul salonului 322.

Nu este organizat și dotat vestiarul pentru personalul medical ATI, la nivelul secției ATI. La nivelul demisolului, există vestiare pentru personalul ATI. 8. La data controlului, la nivelul saloanelor, materialele sanitare de unică folosință, materialele sanitare sterile de unică folosință și materialele sanitare supuse sterilizării erau depozitate pe pervazul ferestrelor.

Din verificările efectuate pe secția de ATI, nu exista circuite functionale iar saloanele/rezervele pacientilor nu sunt dotate cu lavoare cu apă curentă pentru a se efectua procedura de curătare si dezinfectie a mâinilor.

Ce spune legea

Ordinul 1500/2009 privind Regulament de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de Anestezie și terapie intensivă din spitale prevede că, pentru spălarea pe mâini a personalului, fiecare încăpere trebuie să aibă o chiuvetă cu apă caldă și rece care să permită acționarea cu cotul sau cu piciorul, un rezervor de săpun lichid, un dozator de dezinfectant și șervete de unică utilizare; uscătoarele cu aer cald nu sunt autorizate.

De asemenea, Ordinul ministrului Sănătății nr. 914/2006 spune că o secție ATI trebuie să respecte următoarele norme, pentru a primi autorizația sanitară de funcționare:

„Fiecare salon şi rezervă de bolnavi, cabinet de consultaţie, sală de tratamente va fi prevăzut/prevăzută cu lavoar amplasat cât mai aproape de intrarea în încăpere; lavoarul va fi suficient de mare pentru a preveni stropirea şi va fi prevăzut cu următoarele:

a) baterie de amestecare a apei calde cu rece, prevăzută cu robinet manevrabil cu cotul;

b) dispenser de săpun lichid;

c) suport/dispenser de hârtie-prosop;

d) dispenser de loţiune pentru îngrijirea mâinilor personalului (dacă nu este distribuită în flacoane individuale);

e) dispenser pentru substanţă dezinfectantă;

f) uşile facilităţilor pentru toaleta pentru pacienţi trebuie să fie deblocabile din afară;

g) facilităţile de spălare a mâinilor, cu apă caldă şi rece trebuie să fie furnizate în vecinătatea imediată a tuturor toaletelor, camere separate pentru bărbaţi şi femei.”

„Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că va trimite Parchetului General raportul Corpului de control și al Inspecției Sanitare de Stat rezultat după verificările făcute la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.

Rogobete spune că avizul de funcționare al spitalului a fost emis ilegal, conform concluziilor raportului de control.

Ministrul Sănătății a acuzat și faptul că în secția ATI „se intra ca în gară”, făcând referire la faptul că echipele de control au constatat că nu există sistem de acces controlat în secția ATI și nici filtru de acces pentru pacienți și vizitatori.

În schimb, noul manager interimar al Spitalului „Sfânta Maria”, Radu Constantin Luca, a postat joi, pe pagina de Facebook a spitalului, un mesaj video după conferința de presă a lui Alexandru Rogobete.

„Această tragedie ne obligă pe toți să îmbunătățim modul în care funcționează spitalul. Prioritatea noastră absolută este siguranța copiilor. Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, vom comunica deschis, transparent cu toate autoritățile sanitare și vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor și respectarea standardelor de siguranță”, a transmis noul manager al spitalului.