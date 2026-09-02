Netanyahu apare în Fâşia Gaza şi dă asigurări că Israelul nu se va retrage de acolo

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a intrat miercuri în Fâşia Gaza, pentru a vizita unităţi ale forţelor armate israeliene staţionate acolo, şi a reafirmat că acestea controlează 60% din enclava palestiniană şi nu se vor retrage, o declaraţie care contrazice acordul de încetare a focului, scriu EFE și Agerpres.

„Controlăm terenul. Nu ne retragem. Rămânem pe această linie. Controlăm 60% din fâşie şi mai avem multe de făcut”, a indicat Netanyahu, conform unei declaraţii video publicate de biroul său, în timpul ce vizita trupele care ocupă enclava palestiniană până la aşa-numita „linie galbenă”, linia de demarcaţie în spatele căreia unităţile israeliene s-au retras când a început armistiţiul convenit cu gruparea islamistă Hamas.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited an IDF outpost near the Yellow Line in the Gaza Strip, together with the Chief of the General Staff, Lt. Gen. Eyal Zamir; Commander of the Southern Command, Maj. Gen. Yaniv Asor; and Commander of the 99th "HaBazak" Division, Brig. Gen.… pic.twitter.com/msQdQwl8c1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 2, 2026

În discursul său, zâmbind şi cu ruine ale unor clădiri din Fâşia Gaza în spate, premierul israelian a salutat operaţiunea de marţi în care una dintre miliţiile locale care colaborează cu Israelul a capturat un presupus comandant de rang înalt al Hamas în oraşul Gaza.

„Facem tot posibilul pentru a ne atinge obiectivul: dezarmarea Hamas şi demilitarizarea în (Fâşia) Gaza”, a continuat el, referindu-se la operaţiunile israeliene care încalcă armistiţiul în vigoare din octombrie 2025.

אני כאן ברצועת עזה. איזנקוט רצה שניכנע ונצא מכאן – טוב שלא הקשבתי לו. היום אנחנו שולטים בשטח ונשארים בקו הזה. יש לנו עוד עבודה להשלים ונשלים אותה – עד לפירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל! pic.twitter.com/U6O0tjly8A — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 2, 2026

Preşedintele american Donald Trump a anunţat în luna iulie că Hamas a acceptat să depună armele în etape, în baza unei foi de parcurs în 15 puncte propuse de aşa-numitul „Consiliu pentru Pace” creat de liderul de la Casa Albă. Gruparea palestiniană a transmis că este de acord cu foaia de parcurs, adăugând însă că implementarea acesteia depinde mai întâi de respectarea de către Israel a propriilor angajamente, inclusiv oprirea atacurilor şi retragerea din Fâşia Gaza.

Netanyahu a venit în Fâşia Gaza împreună cu şeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, şi alţi ofiţeri superiori, având apoi acolo o întâlnire cu aceştia pentru a evalua situaţia de securitate din enclava palestiniană.

El a mai spus că Israelul şi-a atins deja obiectivele în Fâşia Gaza „în mare măsură”, adăugând însă că „mai sunt lucruri de făcut şi le vom face”.

Vizita şi declaraţiile sale survin în timp ce Israelul se pregăteşte pentru alegerile din 27 octombrie. Premierul Netanyahu, a cărui coaliţie de guvernare nu stă bine în sondaje în perspectiva acestor alegeri, s-a remarcat în ultimii trei ani prin războaie şi acţiuni militare multiple în care a angajat armata israeliană în Fâşia Gaza, Liban, Siria, Iran şi Yemen.