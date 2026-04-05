Netanyahu critică justiția israeliană după ce a permis protestul de la Tel Aviv, care l-a vizat și pe el. Reacție dură din opoziție

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ține o conferință de presă la Ierusalim, pe 21 mai 2025. FOTO: Ronen Zvulun / UPI / Profimedia

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a criticat decizia Înaltei Curți de Justiție a Israelului de a permite un protest cu 600 de persoane la Tel Aviv, reclamând că, în schimb, rugăciunile de la Zidul Plângerii se pot desfășura cu cel mult câteva zeci de participanți, transmite The Times of Israel.

În cadrul manifestației anti-război de sâmbătă de la Tel Aviv, o țintă a criticilor a fost însuși premierul, descris pe pancarta afișată de una dintre protestatare drept „cea mai mare amenințare la adresa existenței Israelului”, potrivit AFP.

„În timp ce evreilor li se interzice să se roage la Zidul Plângerii în timpul sărbătorilor, Înalta Curte de Justiție a aprobat o demonstrație de stânga la Tel Aviv”, a declarat Netanyahu într-o postare pe platforma X.

„Libertatea de protest este importantă, dar libertatea de rugăciune nu este mai puțin importantă. În vreme de război, singura autoritate care stabilește măsurile de securitate este Comandamentul Intern al Frontului”, a adăugat premierul.

Netanyahu, criticat de opoziție

Fostul premier Yair Lapid, lider al opoziției, l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că „incită în continuare” în ciuda războiului.

„În timp încă sunt căutați supraviețuitori prin ruine la Haifa, singurul lucru pe care îl aduce Netanyahu din buncărul său este încercarea de a diviza națiunea și de a incita împotriva judecătorilor”, a declarat Lapid.

La Haifa, al treilea oraș ca mărime din Israel, o clădire rezidențială cu șapte etaje a fost lovită în mod direct de o rachetă duminică. În atacul iranian au fost rănite patru persoane.

„Dacă Netanyahu este atât de împotriva protestelor, de ce nu i-a condamnat pe Haredi (evrei ultraortodocși, n.r.) care s-au sustras de la recrutare și au protestat în această dimineață împotriva înrolării?”, a mai spus opozantul.