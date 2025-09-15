Netanyahu l-a informat pe Trump înainte ca Israelul să lovească Hamas în capitala Qatarului, susțin oficiali israelieni

Fumul care se ridică după exploziile din capitala Qatarului, Doha, pe 9 septembrie 2025, după atacurile israeliene care i-au vizat pe liderii de rang înalt ai grupării militante palestiniene Hamas FOTO: Jacqueline PENNEY / AFP / Profimedia

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a informat pe președintele american Donald Trump că Israelul plănuia să atace lideri ai Hamas aflați în Qatar, înainte de lovitura de săptămâna trecută, a scris luni Axios, citând oficiali israelieni, conform Reuters.

Casa Albă a transmis că a fost notificată abia după ce rachetele erau deja lansate, ceea ce nu i-ar fi oferit lui Trump șansa de a bloca atacul.

Totuși, Axios notează, pe baza a șapte oficiali israelieni, că administrația americană știa mai devreme, chiar dacă intervalul pentru a interveni ar fi fost foarte scurt.

Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, forțele armate israeliene și Shin Bet confirmând că asupra orașului au fost lansate lovituri despre care spun că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas. Qatarul a denunțat un „asalt criminal al Israelului”.

Ce a spus Trump după atac

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că locul atacului, într-un cartier rezidențial din capitala Qatarului, Doha, este „nefericit”.

„În această dimineață, administrația Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care, din păcate, se afla într-o zonă a capitalei Qatarului, Doha”, le-a spus ea reporterilor, în cadrul unui briefing de presă susținut la Casa Albă.

„Bombardarea unilaterală în interiorul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a mai afirmat Karoline Leavitt.

Cu toate acestea, declarația lui Trump, formulată cu mare atenție și citită de Leavitt, a clarificat că „eliminarea Hamas” era un „obiectiv demn” și nu a condamnat acțiunile Israelului.

Leavitt a precizat că Trump a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu după atac, împreună cu emirul și premierul Qatarului.

Netanyahu „i-a spus președintelui Trump că dorește să facă pace și repede, iar președintele Trump crede că acest incident nefericit ar putea servi drept o oportunitate pentru pace”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

În discuția lui cu qatarezii, Trump „i-a asigurat că un astfel de lucru nu se va mai întâmpla pe teritoriul lor”, a menționat Leavitt.