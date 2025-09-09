BREAKING Atac fără precedent al Israelului asupra capitalei Qatarului. Explozii puternice la Doha / Anunțul armatei israeliene – VIDEO

Echipe de intervenție din Doha, după o explozie, FOTO: STR / AFP / Profimedia

Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, forțele armate israeliene și Shin Bet confirmând că asupra orașului au fost lansate lovituri despre care spun că au vizat conducerea organizației teroriste Hamas. Qatarul a denunțat un „asalt criminal al Israelului”.

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Doha, Majed Al Ansari, a declarat că „acest asalt criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor şi normelor internaţionale şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii şi siguranţei cetăţenilor qatarezi şi a rezidenţilor din Qatar”.

Barak Ravid, unul dintre corespondenții publicației americane Axios, a spus, citând surse israeliene, că exploziile din Doha sunt rezultatul unor tentative de asasinat împotriva unor oficiali Hamas.

„În urma relatărilor despre atac în lumea arabă, un înalt oficial israelian a confirmat că un atac a fost într-adevăr efectuat la Doha – primul din istorie – vizând personalități importante ale Hamas. IDF și Shin Bet au transmis într-o declarație comună, puțin mai târziu, că forțele aeriene ‘au vizat conducerea de vârf a organizației teroriste’”, transmite și site-ul israelian de știri Ynet.

Primul atac lansat vreodată de Israel pe teritoriul Qatarului

The Times of Israel notează că declarația comună nu menționează explicit Qatarul, dar ea a fost publicată imediat după apariția primelor informații despre exploziile puternice din Doha, unde își are reședința conducerea de vârf a Hamas.

„Membrii conducerii care au fost loviți au condus activitățile organizației teroriste timp de ani de zile și sunt direct responsabili de masacrul din 7 octombrie [2023] și de purtarea războiului împotriva Statului Israel”, se arată în declarația remisă de IDF, forțele armate israeliene, și Shin Bet, serviciul de informații interne al Israelului.

Și televiziunea Al Jazeera, care emite din Qatar, transmite că o delegație a grupării palestiniene Hamas, aflată la o reuniune la Doha, a fost vizată în acest atac. Postul de televiziune citează surse Hamas.

Armata israeliană spune că a luat măsuri pentru a reduce la minimum daunele colaterale asupra civililor în timpul atacului, inclusiv prin folosirea munițiilor de precizie și a altor informații de intelligence.

Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat pentru CNN că negociatorii Hamas au fost vizați la Doha. Khalil al-Hayya, liderul Hamas, a fost una dintre țintele operațiunilor, a confirmat un oficial israelian pentru The Jerusalem Post.

CNN notează că acesta pare a fi primul atac lansat vreodată de Israel pe teritoriul Qatarului. Denumirea oficială a atacului asupra conducerii Hamas din Qatar este „Ațeret HaDin”, care se traduce aproximativ prin Ziua Judecății, potrivit postului israelian Channel 12. Numele evocă sărbătoarea evreiască Șemini Ațeret, în timpul căreia Hamas și-a lansat atacul sângeros asupra teritoriului israelian în data de 7 octombrie 2023.

Reacția Qatarului

Qatarul „condamnă cu fermitate” lovitura israeliană asupra liderilor Hamas din Doha, calificând-o drept „laşă”.

Ansari a adăugat că Qatarul „nu va tolera acest comportament iresponsabil al Israelului şi perturbarea continuă a securităţii regionale, nici vreun act care să îi vizeze securitatea şi suveranitatea”.

Qatarul investighează „la cel mai înalt nivel”, a mai spus el.

Un înalt oficial israelian a declarat pentru Channel 12 că președintele american Donald Trump a dat undă verde loviturii israeliene în Qatar.

Liderul de lungă durată al Hamas, Khaled Mashaal – pe care Israelul a încercat să-l asasineze în Iordania în 1997 – se afla la reuniunea vizată de Israel, potrivit sursei citate.

O nouă escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu?

Într-o analiză la cald, Al Jazeera notează că atacul reamintește de retorica oficialilor israelieni, care au spus că vor ajunge la liderii Hamas oriunde s-ar afla, similar cu ceea ce au făcut liderului politic al grupării, Ismail Haniyeh, care a fost asasinat la Teheran în iulie anul trecut.

Al Jazeera notează că armata israeliană a operat în regiunea Orientului Mijlociu „cu impunitate totală, fără consecințe pentru niciuna dintre acțiunile sale”, și amintește că „a atacat atât de multe țări în ultimii ani, și anume Fâșia Gaza, Cisiordania ocupată, Liban, Siria, Yemen, Iran și acum Qatar”.

„Acest lucru va fi văzut în mod clar ca o escaladare, deoarece armata israeliană operează într-un mod în care nu a mai făcut-o până acum, spunând că adoptă noi măsuri, mai ales în lumina planurilor de a cuceri orașul Gaza”, mai continuă sursa citată.

Armata israeliană le-a ordonat marți dimineața locuitorilor orașului Gaza să plece înainte de o nouă ofensivă, după ce Israelul a avertizat că își va transforma atacurile din Fâșie într-un „mare uragan” dacă Hamas nu eliberează ultimii ostatici pe care îi deține