Netanyahu lansează o critică rară la adresa coloniștilor israelieni, după violențele din Cisiordania

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a adresat sâmbătă o critică rară coloniștilor israelieni din Cisiordania ocupată, denunțând „acte de violență criminală” comise în două sate palestiniene, relatează AFP.

„Condamn cu fermitate actele de violență criminală comise în satele Qusra și Jalud de o mână de protestatari care încalcă legea, aduc un mare prejudiciu comunității evreiești care respectă legea, împiedică acțiunea Tsahal (armata) în îndeplinirea misiunilor sale și dăunează poziției Israelului în lume”, a transmis Netanyahu într-un comunicat.

Zeci de colonişti israelieni au atacat sâmbătă satul palestinian Qusra, în nordul Cisiordaniei ocupate, au anunţat sâmbătă armata israeliană şi un locuitor, după trei săptămâni de tensiuni în acest sector, scrie AFP.

La începutul lui august, un grup de colonişti a început să blocheze accesul în această localitate situată în apropiere de Nablus şi să-i asedieze pe locuitori, provocând condamnări la nivel naţional şi internaţional.

Forţele israeliene, care au fost trimise la faţa locului, continuă să opereze în zonă.

Sâmbătă, Yousef Abdul Karim Hassan, un locuitor din Qusra, a declarat pentru AFP că mai mulţi săteni făceau lucrări într-o casă, când au fost abordaţi de un mic grup de colonişti. Aceştia au revenit apoi în număr de câteva zeci şi i-au încercuit pe palestinieni, iar apoi au început să arunce cu pietre, potrivit sursei citate.

Armata israeliană a precizat că soldaţii săi şi poliţiştii de frontieră au fost desfăşuraţi în sat „în urma unor informaţii potrivit cărora protestatari israelieni au venit în zonă şi au avut loc înfruntări violente, în special pietre aruncate în palestinieni şi alţi civili”.

„La sosirea lor, forţele de securitate au identificat zeci de protestatari care se baricadaseră într-o casă palestiniană în timp ce locuitorii palestinieni se aflau în interior”, a adăugat aceasta într-un comunicat.

Armata a menţionat „informaţii potrivit cărora există palestinieni răniţi”, fără a furniza amănunte suplimentare.

Potrivit acestei surse, forţele israeliene au încercat să-i facă pe colonişti să iasă din casă şi au confiscat vehicule „suspectate că au fost utilizate pentru a ajunge în zonă” şi care vor fi folosite ca elemente probatorii în ancheta deschisă de poliţie.

Violenţele comise de colonişti s-au intensificat după atacul fără precedent al Hamas de pe 7 octombrie 2023, cu atacuri şi acte de hărţuire sau de intimidare, care sunt urmate rareori de consecinţe juridice.

Potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date ale Ministerului palestinian al Sănătăţii, soldaţii sau coloniştii au ucis cel puţin 1.103 palestinieni în Cisiordania, combatanţi şi civili, de la 7 octombrie.

Potrivit datelor israeliene, în aceeaşi perioadă cel puţin 48 de israelieni – civili şi membri ai forţelor de securitate – au fost ucişi în atacuri palestiniene sau în cadrul unor operaţiuni militare israeliene.