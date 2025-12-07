Netanyahu respinge apelurile venite din opoziție. Premierul israelian spune că nu se va retrage din politică dacă va fi grațiat

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că nu se va retrage din politică în cazul în care va fi grațiat de președintele țării în procesul de corupție care durează de ani de zile, transmite Reuters.

Întrebat de un reporter dacă intenționează să se retrage din viața politică în cazul în care îi este acordată grațierea, Netanyahu a negat: „Nu”.

Întrebarea jurnalistului a venit în contextul în care unii politicieni din opoziția israeliană au susținut că o eventuală grațiere a lui Netanyahu ar trebui să fie condiționată de retragerea sa din politică și recunoașterea vinovăției. Alții susțin că premierul trebuie mai întâi să convoace alegeri naționale – care sunt programate pentru octombrie 2026.

Luna trecută, premierul israelian i-a înaintat o cerere oficială de grațiere președintelui israelian Isaac Herzog, susținând că luarea acestei decizii i-ar permite să se concentreze asupra afacerilor statului, potrivit Reuters și Times of Israel. Avocații săi susțin că înfățișările frecvente din instanță îi afectează capacitatea de a guverna și că o grațiere ar fi bună pentru țară.

În Israel, grațierile sunt acordate în general abia după încheierea procedurilor legale și condamnarea inculpatului. Nu există un precedent în care o persoană să fi fost grațiată în mijlocul procesului.

Procesul lui Netanyahu a început în 2020

Premierul israelian a negat acuzațiile și a pledat nevinovat în îndelungatul proces de corupție care îl vizează. Acesta a început în 2020 și este încă departe de a se încheia.

În 2019, Netanyahu a fost pus inculpat în trei dosare, fiind vizat inclusiv de acuzații de primire a unor cadouri în valoare de aproape 700.000 de șekeli (211.832 de dolari) de la oameni de afaceri.

El a fost acuzat că a acceptat cadouri – inclusiv trabucuri și șampanie – în schimbul promovării intereselor personale ale producătorului de filme Arnon Milchan și ale miliardarului australian James Packer.

Premierul Netanyahu susține că procesul este de fapt o vânătoare de vrăjitoare și are scopul de a-l înlătura de la putere, deși a fost ales democratic.

În octombrie, când a făcut o vizită în Israel, președintele american Donald Trump îl îndemnase pe Herzog să-l grațieze pe premier într-un discurs adresat parlamentului israelian. În noiembrie, liderul SUA i-a cerut oficial președintelui israelian să ia această decizie.