Netanyahu respinge planul de pace al Statelor Unite pentru Gaza: Israelul nu se retrage până când Hamas nu este „dezarmat cu adevărat”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins planul de pace în 15 puncte susținut american Donald Trump, afirmând că Israelul nu își va retrage trupele din Fâșia Gaza până când Hamas nu va fi dezarmat „în mod real”, potrivit The Guardian și CNN.

„Israelul respinge documentul în 15 puncte”, a declarat Netanyahu, referindu-se la planul susținut la sfârșitul lunii iulie de Hamas.

Armata israeliană „nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi dezarmat cu adevărat și va continua să contracareze amenințările la adresa forțelor noastre și a cetățenilor noștri”, a spus Netanyahu în cadrul unei reuniuni a cabinetului, relatează Reuters.

„Iar când spun dezarmarea Hamas, mă refer la arme grele, arme mai puțin grele, la toate armele. Vorbim despre o dezarmare reală, nu despre una fictivă”, a declarat Netanyahu.

„Atât timp cât voi fi prim-ministru, nu va fi înființat un stat palestinian, nici în Gaza, nici în Cisiordania”, a spus Netanyahu.

La sfârșitul lunii iulie, președintele american Donald Trump a anunțat ceea ce a descris drept un acord istoric pentru asigurarea dezarmării Hamas și a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza, la câteva luni după ce președintele anunțase pentru prima dată un acord de încetare a focului negociat de SUA între Hamas și Israel.

Planul prevedea ca Hamas să predea armele unei viitoare autorități palestiniene de guvernare.

Potrivit documentului, Israelul urma să înceapă retragerea trupelor în paralel cu procesul de dezarmare. Israelul respinge categoric această idee și cere, de asemenea, ca Hamas să își distrugă armele.

Netanyahu a declarat că Israelul discută cu Statele Unite despre obiecțiile sale față de plan. „Au anumite idei. Unele sunt acceptabile pentru noi, altele nu, iar noi știm să ne susținem poziția în aceste chestiuni”, a spus el.

Netanyahu a afirmat că Hamas trebuie să renunțe la toate armele sale, un obiectiv despre care membrii Consiliului pentru Pace spun că nu este realist. „Vorbim despre o dezarmare reală, nu despre o dezarmare fictivă”, a declarat Netanyahu.

Hamas a transmis că va pune în aplicare acordul doar dacă Israelul oprește atacurile în Gaza și își retrage trupele până la „linia galbenă”, stabilită prin acordul de încetare a focului din octombrie.

Forțele israeliene controlează în prezent mai mult de jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, în partea de est și sud.