Netanyahu spune că dezararea Hamas este inevitabilă, indiferent de metoda folosită

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă seară că va dezarma mișcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul președintelui american Donald Trump, fie prin mijloace militare, relatează AFP și Agerpres.

„Hamas va fi dezarmată… se va întâmpla fie pe cale diplomatică, prin planul lui Trump, fie militar, prin noi”, a declarat Netanyahu într-un discurs televizat. „Am spus acest lucru și la Washington. Se va realiza ușor sau cu dificultate, dar se va realiza”, a adăugat el.

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă mișcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor pe care îi deține în Fâșia Gaza, notează AFP și Reuters.

Emisarul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuțiile privind condițiile de eliberare a ostaticilor, a anunțat Casa Albă sâmbătă.

Donald Trump s-a declarat satisfăcut, într-un mesaj pe Truth Social, că „Israelul a pus capăt temporar bombardamentelor pentru a da eliberării ostaticilor și unui acord de pace o șansă să se realizeze”.