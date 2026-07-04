Netanyahu „ştie cine-i şeful”, spune Donald Trump

Benjamin Netanyahu ar putea să vină la Casa Albă chiar săptămâna viitoare, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, el adăugând că prim-ministrul israelian ştie care dintre cei doi lideri este „şeful”, citează News.ro.

„Ne înţelegem foarte bine. (Netanyahu) ştie cine este şeful”, a declarat Donald Trump în cadrul unei scurte conversaţii telefonice cu publicaţia americană Axios.

Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, dar Trump l-a criticat public pe Netanyahu în repetate rânduri în ultimele săptămâni, după ce războiul purtat de Israel împotriva Hezbollahului din Liban a pus în pericol negocierile cu Iranul.

Un oficial israelian intervievat de Axios a subliniat totuşi că această vizită s-ar putea să nu aibă loc chiar săptămâna viitoare, deoarece Donald Trump se va deplasa în Turcia pentru summitul NATO din 7 şi 8 iulie. „Ar putea avea loc săptămâna următoare”, a precizat acesta.

Vineri, biroul lui Benjamin Netanyahu indicase deja că cei doi lideri urmau să se întâlnească „în curând” în Statele Unite.

„Prim-ministrul a subliniat în cadrul conversaţiei lor că Statele Unite sunt garanţii libertăţii în lume şi că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două naţiuni”, a indicat biroul lui Netanyahu într-un comunicat.